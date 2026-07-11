Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé trai 6 tuổi bỗng dưng mất tích khi đến nhà bà ngoại chơi ở Hà Tĩnh: Thông tin từ chính quyền xã

| | Xã hội

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi), mất tích từ sáng 10/7.

Nguồn tin trên báo Hà Tĩnh cho hay, cháu bé mất tích là Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Thông tin từ gia đình cháu Hiệp, chiều ngày 9/7, cháu bé cùng mẹ là chị Trần Thị Mạnh đến nhà bà ngoại ở thôn Ân Giang, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh chơi.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 10/7, cháu Hiệp rời khỏi nhà. Từ thời điểm đó đến hiện tại, gia đình chưa tìm thấy cháu. Thời điểm rời khỏi nhà, cháu bé mặc quần màu đen, áo màu đỏ.

Bé trai 6 tuổi bỗng dưng mất tích khi đến nhà bà ngoại chơi ở Hà Tĩnh: Thông tin từ chính quyền xã - Ảnh 1.

Địa phương đang huy động các lực lượng tìm kiếm cháu Hiệp (bên trái ảnh) mất tích từ sáng 10/7. (Ảnh: Dân Việt)

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn, đồng thời đề nghị người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận chú ý quan sát, nếu phát hiện cháu hoặc có manh mối liên quan thì kịp thời thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm.

Trên báo VietNamNet tối 10/7, lãnh đạo xã Mai Hoa cho biết, địa phương đang huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm bé trai. Vị lãnh đạo xã chia sẻ, lối sau nhà bà ngoại của cháu bé giáp khu vực đồi núi, còn sông Ngàn Sâu cách nhà khoảng 50m.

Thông tin về vụ việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều người cầu chúc cháu bé sớm bình an trở về với gia đình.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân trên cả nước chú ý thông báo mới nhất về giá điện sinh hoạt

Tất cả người dân trên cả nước chú ý thông báo mới nhất về giá điện sinh hoạt Nổi bật

VNeID vừa tích hợp thêm thông tin quan trọng, người dân cả nước cần biết

VNeID vừa tích hợp thêm thông tin quan trọng, người dân cả nước cần biết Nổi bật

Nhìn lại toàn bộ diễn biến vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang

Nhìn lại toàn bộ diễn biến vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang

08:26 , 11/07/2026
Mua quần áo, phù hiệu, biển số xe để giả danh công an cưỡng đoạt 100.000 đồng: Nguyễn Bá Nghĩa SN 2001 bị khởi tố

Mua quần áo, phù hiệu, biển số xe để giả danh công an cưỡng đoạt 100.000 đồng: Nguyễn Bá Nghĩa SN 2001 bị khởi tố

08:01 , 11/07/2026
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

07:45 , 11/07/2026
Vụ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng thông tin về lực học của con trai

Vụ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng thông tin về lực học của con trai

07:29 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên