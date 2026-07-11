Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Đoàn Trung Kiên được điều động từ UBND tỉnh Tây Ninh đến nhận công tác tại Bộ GD&ĐT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: Báo Tây Ninh

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, tại tỉnh Hà Nam (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình.

Ông Đoàn Trung Kiên có nhiều năm làm giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội; sau đó kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 9/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Quyền Giám đốc, Giám đốc Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp); từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2025 ông là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ngày 14/4/2025, ông Đoàn Trung Kiên được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 28/4/2025, tại kì họp thứ 20 (kì họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X đã bầu bổ sung ông Đoàn Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh , nhiệm kì 2021 - 2026.