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Khởi tố chủ shop online Phạm Minh Tuấn SN 1990

| | Xã hội

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Phạm Minh Tuấn về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi phát hiện người này bán online 3.578 đôi giày thể thao giả nhãn hiệu, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tuấn (SN 1990, trú phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Cơ quan chức năng làm việc với Phạm Minh Tuấn

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian thu thập tài liệu, xác minh và củng cố chứng cứ, lực lượng chức năng xác định Phạm Minh Tuấn có dấu hiệu buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu thông qua hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 và Công an phường Duy Hà tiến hành kiểm tra một địa điểm kinh doanh được sử dụng để bán hàng online của Tuấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.578 đôi giày thể thao các loại có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tổng giá trị lô hàng được xác định hơn 1,27 tỷ đồng.

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số hàng hóa trên không được chủ sở hữu các nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hoặc phân phối tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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