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Công an Lào Cai bác tin xe công vụ lao xuống suối

| | Xã hội

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin xe công vụ lao xuống suối khiến một cán bộ gặp nạn đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa phát đi thông tin bác bỏ nội dung sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội về việc một xe công vụ của lực lượng chức năng gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan công an, ngày 12/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng cho rằng trong quá trình tuần tra tại tỉnh Lào Cai, một xe công vụ của lực lượng chức năng đã lao xuống suối, khiến một cán bộ gặp nạn và đang được tổ chức cứu hộ. Nội dung này sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, thu hút sự chú ý của dư luận.

Trước thông tin trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Đơn vị cho biết trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Đồng thời, không có cán bộ, chiến sĩ nào gặp nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ như các bài viết lan truyền đề cập.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng hình ảnh để gắn, ghép với nội dung không đúng sự thật về tình hình tại tỉnh Lào Cai đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an, đồng thời làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

Trước thực trạng thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội , cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ các bài viết có nội dung liên quan đến các vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Người dân chỉ nên theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước để tránh tiếp tay cho việc phát tán tin giả.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cũng cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định của pháp luật.


Viên Minh/VTC News

VTC News

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