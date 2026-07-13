Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo quy định mới vừa chính thức được áp dụng

Ngày 9/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo Nghị định số 161 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng.

Việc điều chỉnh này làm thay đổi một số mức đóng, mức hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có căn cứ tính theo mức lương cơ sở/mức tham chiếu.

Một số mức hưởng BHXH thay đổi như sau:

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản: 759.000 đồng/ngày (30% mức lương cơ sở).

Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con do nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi: 5.060.000 đồng/con (2 lần mức lương cơ sở).

Trợ cấp mai táng: 25.300.000 đồng (10 lần mức lương cơ sở).

Trợ cấp tuất hằng tháng:

Mỗi thân nhân: 1.265.000 đồng/tháng (50% mức lương cơ sở).

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: 1.771.000 đồng/tháng (70% mức lương cơ sở).

Một số mức hưởng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thay đổi như sau:

Trợ cấp phục vụ hằng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và thuộc trường hợp theo quy định: 2.530.000 đồng/tháng (bằng mức lương cơ sở).

Trợ cấp một lần khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 91.080.000 đồng (36 lần mức lương cơ sở).

Một số mức hưởng BHYT thay đổi cụ thể như sau:

Chi phí khám, chữa bệnh BHYT dưới 379.500 đồng/lần (15% mức lương cơ sở) được quỹ BHYT thanh toán 100% trong phạm vi được hưởng.

Ngưỡng cùng chi trả để được hưởng quyền lợi BHYT 05 năm liên tục: 15.180.000 đồng/năm (6 lần mức lương cơ sở).

Mức thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tối đa: 113.850.000 đồng (45 lần mức lương cơ sở).

Một số mức thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT cũng được điều chỉnh tăng tương ứng theo mức lương cơ sở mới.

Đơn vị sử dụng lao động cần lưu ý cập nhật mức đóng, mức hưởng nêu trên để thực hiện đúng quy định, đồng thời thông tin kịp thời cho người lao động khi phát sinh chế độ BHXH, BHYT từ ngày 1/7.