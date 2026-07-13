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Bắt Trần Thị Diễm My SN 1993

| | Xã hội

Đối tượng Trần Thị Diễm My bị bắt để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vi, sinh năm 2004, Lâm Tấn Tài, sinh năm 2003, cả 2 đều quê tỉnh An Giang, Nguyễn Duy Tâm, sinh năm 1999, quê tỉnh Đồng Tháp và Trần Thị Diễm My sinh năm 1993, ngụ xã An Phước, TP. Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã An Phước kiểm tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Vi dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, Vi khai nhận đã nhiều lần cùng các đối tượng Lâm Tấn Tài và Nguyễn Duy Tâm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra mở rộng, lực lượng Công an đã tiến hành bắt Trần Thị Diễm My để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, My khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua 30 số tương đương hơn 3gam ma túy đá với giá 1,6 triệu đồng của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) về mục đích chia nhỏ bán kiếm lời và để dành sử dụng, thì bị bắt.

Vụ việc sau đó, Công an xã An Phước lập hồ sơ và bàn giao các đối tượng để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Nai điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

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