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Công an truy nã, kêu gọi Dương Văn Hiệp SN 2001 ra đầu thú

| | Xã hội

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để xem xét, kết luận điều tra đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can.

Ngày 13/7/2026 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo truy nã đối tượng Dương Văn Hiệp SN 2001, nơi cư trú: thôn Yên Tập Cao, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là tổ dân phố Yên Tập Cao, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố, phạm tội "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý vụ án Dương Văn Hiệp. Quá trình điều tra xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 06/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định truy nã đối với Dương Văn Hiệp về tội danh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi Dương Văn Hiệp sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để xem xét, kết luận điều tra đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can.

Trường hợp, bị can cố tình bỏ trốn khi xét xử vắng mặt đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền tự bào chữa cũng như không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Quyết định truy nã đối tượng Dương Văn Hiệp - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc liên hệ đồng chí Dương Văn Hòa, Điều tra viên, số điện thoại 036.8483.859 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.

Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025) người phạm tội “Trộm cắp tài sản” có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội).

- Ngoài hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
công an, truy nã

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