Ra quyết định khởi tố Lê Thanh Hạnh SN 1992

Ngày 11/7 vừa qua, Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng được phân công làm việc tại Công an xã Vu Gia đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hạnh (sinh năm 1992, trú xã Vu Gia).

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Lê Thanh Hạnh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác quản lý đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa phương, Công an xã Vu Gia phát hiện Lê Thanh Hạnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, làm việc và test nhanh chất ma túy. Kết quả cho thấy đối tượng dương tính với ma túy đá (Methamphetamine).

Tại cơ quan Công an, Lê Thanh Hạnh đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian tới, Công an xã Vu Gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng liên quan đến ma túy; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã không ma túy.