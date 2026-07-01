Một Đại học 13 năm tuổi sắp khởi công Bệnh viện Quốc tế 1.500 tỷ đồng, quy mô gần 60.000 m2: Có sân đáp trực thăng, robot AI hỗ trợ khám chữa bệnh

Theo thông tin từ Trường Đại học Nam Cần Thơ, dự án được đầu tư với quy mô 2 tầng hầm và 20 tầng nổi, tổng diện tích sử dụng 59.511 m2, tích hợp đồng bộ các khu khám bệnh, điều trị nội trú, trung tâm kỹ thuật cao, khu đào tạo thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Trường Đại học Nam Cần Thơ trong giai đoạn phát triển mới, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2029.

Trường Đại học Nam Cần Thơ là trường đại học tư thục được thành lập năm 2013, định hướng phát triển đa ngành, quy mô đào tạo hơn 23.000 sinh viên, trong đó khối ngành Khoa học sức khỏe là một trong những lĩnh vực đào tạo trọng điểm.

Phối cảnh tổng thể Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ (giai đoạn 2).

Việc đầu tư Bệnh viện Quốc tế (giai đoạn 2) là bước phát triển tiếp theo nhằm hoàn thiện mô hình Academic Medical Center (Trung tâm Y học học thuật) tại nhà trường, hội tụ đồng thời 3 trụ cột quan trọng gồm đào tạo nguồn nhân lực y tế, khám chữa bệnh chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Mô hình này sẽ tạo sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Hướng tới bệnh viện quy mô 1.000 giường, ứng dụng AI và công nghệ hiện đại

Hiện Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đang hoạt động với quy mô 300 giường bệnh và đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ với mức 4 sao (92/100 điểm).

Trên nền tảng này, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được đầu tư theo định hướng bệnh viện đa chuyên khoa hiện đại. Sau khi hoàn thành, quy mô toàn bệnh viện sẽ được nâng lên khoảng 1.000 giường bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân khu vực.

Bệnh viện cũng dự kiến đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, máy chụp CT Phổ (Spectral CT) thế hệ mới cùng hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính ứng dụng công nghệ proton (Proton Therapy). Các công nghệ này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý phức tạp, đặc biệt là ung thư.

Máy chụp CT Phổ thế hệ mới và hệ thống xạ trị proton ProBeam 360° sẽ được trường đầu tư

Một trong những điểm nhấn của dự án là sân đáp trực thăng được bố trí trên nóc tòa nhà, đáp ứng tiêu chuẩn của các bệnh viện hiện đại trên thế giới.

Theo thiết kế, sân đáp sẽ kết nối trực tiếp với khu cấp cứu, phòng mổ và khoa hồi sức tích cực thông qua hệ thống thang máy chuyên dụng. Điều này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển bệnh nhân trong "giờ vàng", đặc biệt đối với các ca cấp cứu từ các tỉnh, vùng ven biển và hải đảo thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, hạ tầng này cũng tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyên gia nước ngoài, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu và phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao trong tương lai.

Mở rộng không gian đào tạo và nghiên cứu cho sinh viên

Không chỉ là công trình y tế quy mô lớn, Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ (giai đoạn 2) còn được kỳ vọng trở thành môi trường thực hành hiện đại cho sinh viên các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và nhiều ngành thuộc khối Khoa học sức khỏe.

Việc học tập, thực hành và nghiên cứu ngay trong hệ sinh thái của nhà trường sẽ giúp sinh viên tiếp cận sớm môi trường nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng lâm sàng, năng lực nghiên cứu và khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của ngành y.

Trường Đại học Nam Cần Thơ

Đồng thời, dự án cũng mở rộng không gian cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho Cần Thơ và toàn khu vực.

Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm y tế hiện đại của Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển mô hình đại học tích hợp theo chuẩn quốc tế của Trường Đại học Nam Cần Thơ.