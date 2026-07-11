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Sở GD&ĐT Phú Thọ thông tin gì về nghi vấn '2 thí sinh chép bài'?

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Sau khi mạng xã hội lan truyền nghi vấn hai học sinh Trường THPT Cao Phong có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tăng bất thường so với kết quả thi thử, Sở GD&ĐT Phú Thọ khẳng định thông tin này không có căn cứ. Kết quả rà soát toàn tỉnh cũng không phát hiện phòng thi hay dải số báo danh nào có dấu hiệu bất thường.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, hai học sinh Trường THPT Cao Phong, Phú Thọ có điểm thi tốt nghiệp tăng mạnh so với kết quả khảo sát, kèm nghi vấn "chép được bài" trong phòng thi.

Ngày 10/7, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Phùng Quốc Lập, PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã kiểm tra và xác định thông tin trên không có căn cứ.

Bảng thống kê số lượng điểm 10 các môn thi tốt nghiệp tại Phú Thọ. Ảnh: Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ

Theo ông Lập, mặc dù kết quả thi thử của hai học sinh thấp hơn điểm thi chính thức, song kiểm tra học bạ cho thấy điểm trung bình các môn của cả hai đều đạt trên 7, xếp loại học lực khá và thuộc nhóm học sinh khá của lớp.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, cho biết cơ quan công an đã làm việc với chủ tài khoản đăng tải thông tin. Người này thừa nhận sai sót, nhận lỗi và đã gỡ nội dung khỏi mạng xã hội.

Ngoài việc xác minh hai trường hợp trên, Sở GD&ĐT Phú Thọ còn tiến hành rà soát toàn bộ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GD&ĐT.

Theo báo cáo gửi Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), toàn tỉnh có hơn 47.000 thí sinh dự thi, ghi nhận 7.035 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 492 bài thi đạt điểm 10.

Môn Lịch sử có nhiều điểm 10 nhất với 237 bài, phân bố tại hơn 60 điểm thi, bình quân 0,166 điểm 10 mỗi phòng thi. Môn Toán đứng thứ hai với 194 điểm 10, phân bố tại hơn 40 điểm thi, bình quân 0,096 điểm 10 mỗi phòng thi.

Một số điểm thi có nhiều điểm 10 môn Toán gồm Trường THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, THPT Yên Lạc, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Thanh Ba và THPT Lê Xoay. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT khẳng định việc phân bố điểm 10 tại các điểm thi này phù hợp với chất lượng học sinh và không có dấu hiệu bất thường.

"Kết quả rà soát, xác minh cho thấy không có dải số báo danh nào, không có phòng thi nào có nhiều điểm cao bất thường ", báo cáo của Sở GD&ĐT nêu rõ.

Theo kết quả rà soát, phòng thi có nhiều điểm 10 nhất là phòng số 00315 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với 6 điểm 10 môn Toán. Qua kiểm tra, cả 6 học sinh đều là học sinh các lớp chuyên Toán, chuyên Vật lý và chuyên Tin học, có kết quả học tập tốt; điểm thi phù hợp với kết quả các đợt khảo sát do Sở GD&ĐT tổ chức trước đó.

Để tiếp tục nâng cao tính khách quan, hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực trong công tác coi thi, Sở GD&ĐT Phú Thọ kiến nghị Bộ GD&ĐT tăng cường tổ chức thi theo cụm trường, trong đó mỗi điểm thi có học sinh của nhiều đơn vị cùng dự thi thay vì chỉ tập trung thí sinh của một trường.

Theo Đức Anh

Tiền Phong

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