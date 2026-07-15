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Bài viết dành cho những người hay uống 1 cốc nước lớn ngay khi thức dậy

| | Sống

Nhiều người có thói quen uống một cốc nước lớn ngay sau khi thức dậy vì cho rằng điều này giúp “thải độc” và tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế, việc bổ sung nước vào buổi sáng thực sự có lợi, nhưng cần hiểu đúng về tác dụng của nó và tránh kỳ vọng quá mức.

Cơ thể mất nước trong khi ngủ

Trong một giấc ngủ kéo dài khoảng 8 tiếng, cơ thể vẫn tiếp tục mất nước.

“Lượng nước này mất đi qua hơi thở và qua da; chẳng hạn như bạn vẫn đổ mồ hôi khá nhiều trong suốt đêm”, bác sĩ Adrienna Jirik, chuyên gia tiêu hóa tại Cleveland Clinic, cho biết.
Bà ước tính cơ thể có thể mất khoảng 300–400 ml nước trong thời gian ngủ. Vì vậy, việc uống nước sau khi thức dậy giúp bổ sung lượng dịch đã mất qua đêm.

Các chuyên gia khuyên nên uống nước vào buổi sáng

“Tôi thường khuyên bệnh nhân uống ít nhất một cốc nước khi thức dậy vào buổi sáng. Chúng ta không thể biết cả ngày hôm đó sẽ diễn ra như thế nào, và hầu hết mọi người đều có xu hướng uống không đủ nước”, bác sĩ Jirik cho biết.

Theo Cleveland Clinic, uống nước ngay sau khi thức dậy có thể giúp cơ thể bắt đầu ngày mới trong trạng thái đủ nước hơn, đặc biệt với những người thường xuyên cảm thấy khô miệng hoặc mệt mỏi vào buổi sáng.

Uống nước buổi sáng có thể mang lại lợi ích gì?

Ngoài ra, theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, nước tham gia vào nhiều chức năng quan trọng của cơ thể như điều hòa nhiệt độ, vận chuyển chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải. Duy trì tình trạng đủ nước giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn trong suốt cả ngày.

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Ảnh minh họa

Có cần uống thật nhiều nước ngay khi thức dậy?

Điều quan trọng không phải là cố uống một lượng nước thật lớn trong vài phút đầu tiên của ngày mới.

Mayo Clinic khuyến nghị nên duy trì việc uống nước đều đặn trong suốt cả ngày và lắng nghe nhu cầu của cơ thể. Với nhiều người, uống từ từ một cốc nước vào buổi sáng là đủ để bắt đầu quá trình bù nước sau giấc ngủ.

Những người có bệnh lý như bệnh thận, suy tim hoặc đang phải hạn chế lượng dịch nạp vào cơ thể nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng nước phù hợp.

Điều quan trọng là duy trì đủ nước cả ngày

Uống nước sau khi thức dậy là một thói quen có lợi cho nhiều người vì giúp bù lại lượng nước đã mất trong đêm. Tuy nhiên, lợi ích lớn nhất của thói quen này nằm ở việc duy trì trạng thái đủ nước, chứ không phải ở những lời quảng cáo cho rằng một cốc nước lớn có thể “thải độc” hay mang lại tác dụng kỳ diệu tức thì.

Theo các khuyến nghị từ Cleveland Clinic, Harvard T.H. Chan School of Public Health và Mayo Clinic, chìa khóa vẫn là uống nước hợp lý, đều đặn và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Ngoài việc uống nước vào buổi sáng, các chuyên gia cũng khuyến khích mỗi người theo dõi màu sắc nước tiểu và cảm giác khát để đánh giá tình trạng của cơ thể. Nếu nước tiểu quá sẫm màu hoặc thường xuyên cảm thấy khô miệng, mệt mỏi, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể chưa được bổ sung đủ nước. Duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, kết hợp chế độ ăn cân bằng và ngủ đủ giấc vẫn là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Lời khuyên cho những người hay uống nước trong bình giữ nhiệt


Theo Trà My

Thanh niên Việt

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