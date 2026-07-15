“Nhân viên an ninh hàng không” đột ngột liên hệ, yêu cầu chuyển 140 triệu đồng để nhận quà quốc tế, người phụ nữ SN 1965 lập tức báo công an

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ công an, chiều 08/7/2026, Công an xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã kịp thời ngăn chặn 01 vụ lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức “gửi quà từ nước ngoài".

Công an xã Bát Xát tuyên truyền, giải thích cho bà N.T.N về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm trên không gian mạng.

Cụ thể, Công an xã Bát Xát tiếp nhận trình báo của bà N.T.N (sinh năm 1965, trú trên địa bàn xã) về việc bị 01 đối tượng tự xưng là “nhân viên an ninh hàng không”. Đối tượng yêu cầu bà N chuyển 140 triệu đồng để nhận một gói bưu kiện được cho là gửi từ nước ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng và kịp thời tư vấn, hỗ trợ người dân không rơi vào bẫy lừa đảo.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định các đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook giả mạo mang tên “Philip Grr” để kết bạn, tạo dựng tình cảm và lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài. Sau đó, đối tượng thông báo đã gửi 01 gói quà có giá trị lớn từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời gửi hình ảnh bưu kiện nhằm tạo sự tin tưởng.

Tiếp đó, 01 đối tượng khác gọi điện tự xưng là cán bộ Hải quan, An ninh hàng không thông báo bưu kiện đang bị giữ do chứa tài sản có giá trị lớn và yêu cầu bà N.T.N chuyển 140 triệu đồng tiền “phí thông quan”. Cùng lúc, tài khoản Facebook liên tục nhắn tin thúc giục, tạo áp lực tâm lý, yêu cầu nạn nhân vay tiền để chuyển cho các đối tượng.

Quá trình xác minh, Công an xã Bát Xát nhận thấy các đối tượng sử dụng mạng xã hội kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm dịch thuật tự động để tạo dựng các tình huống giả nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Nhiều nội dung trao đổi xuất hiện các câu từ dịch máy thiếu tự nhiên, sai ngữ cảnh, cho thấy các đối tượng sử dụng công nghệ để che giấu danh tính và thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhờ thường xuyên được lực lượng Công an tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà N.T.N đã chủ động đến Công an xã Bát Xát xác minh trước khi thực hiện giao dịch. Sau khi được giải thích, hướng dẫn, bà đã dừng liên lạc với các đối tượng và không chuyển số tiền 140 triệu đồng theo yêu cầu.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin vào các tài khoản mạng xã hội lạ hứa hẹn gửi quà, chuyển tiền hoặc tài sản có giá trị từ nước ngoài; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, ngừng liên lạc và trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an﻿