Công an rà soát, truy vết hành trình của thanh niên SN 2003 trú tại phường Tây Hồ, cắt đứt liên lạc với gia đình từ 0h ngày 14/7

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, khoảng 00 giờ ngày 14/7/2026, Công an phường Tây Hồ tiếp nhận trình báo của anh H.M.H, sinh năm 1972, trú tại chung cư Golden Westlake, số 151 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Anh H.M.H trình báo về việc con trai là H.T.H, sinh năm 2003, rời khỏi nhà từ trưa ngày 13/7/2026 và sau đó mất liên lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Tây Hồ đã chỉ đạo Tổ Phòng, chống tội phạm khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm.

Qua rà soát, phân tích các tài liệu và thông tin thu thập được, cán bộ Công an nhanh chóng nhận định vụ việc có dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan Công an, còn gọi là “bắt cóc online”.



Công an phường bàn giao cháu cho gia đình

Theo đó, các đối tượng gọi điện cho anh H.T.H, tự xưng là cán bộ điều tra, bịa đặt việc anh H có liên quan đến hành vi “rửa tiền”. Sau đó, chúng liên tục uy hiếp tinh thần, yêu cầu nạn nhân tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình và di chuyển đến địa điểm khác để “phục vụ điều tra”.

Đồng thời, các đối tượng tiếp tục gọi điện cho người thân, yêu cầu gia đình chuẩn bị 300 triệu đồng để “giải quyết vụ việc” và đưa anh H trở về. Đây là thủ đoạn nhằm tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ an toàn cho người dân, lực lượng Công an phường Tây Hồ đã tập trung rà soát, truy vết và xác minh từng dấu vết. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/7/2026, tổ công tác xác định anh H.T.H đang có mặt tại khu vực ngõ 51 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngay sau đó, cán bộ Công an đã khẩn trương rà soát các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú và quán cà phê trong khu vực. Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh H.T.H đang ở một quán cà phê trên phố Vân Hồ 3 và kịp thời đưa về trụ sở an toàn, qua đó ngăn chặn nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản cho gia đình.

Hiện Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục thu thập tài liệu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng; đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao anh H.T.H cho gia đình.