9 loại cây đẹp nhưng có độc: Nhiều gia đình vẫn trồng quanh nhà mà không biết

Những chậu hoa rực rỡ hay các bụi cây xanh tốt luôn là lựa chọn quen thuộc để tô điểm sân vườn và không gian sống. Thế nhưng, vẻ ngoài bắt mắt không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự an toàn. Theo House Beautiful, nhiều loại cây cảnh phổ biến có thể gây độc nếu bị ăn phải hoặc tiếp xúc không đúng cách. Điều này không có nghĩa chúng cần bị loại bỏ khỏi khu vườn, nhưng việc hiểu rõ đặc tính của từng loài sẽ giúp các gia đình chủ động phòng tránh những rủi ro không đáng có.

Vì sao nhiều cây cảnh lại chứa độc tố?

Theo House Beautiful, thực vật tạo ra các hợp chất hóa học vì nhiều lý do, trong đó có việc thu hút côn trùng thụ phấn và tự bảo vệ trước côn trùng hoặc động vật ăn lá. Mức độ độc của mỗi loài cũng không giống nhau. Có cây chỉ gây kích ứng da hoặc dị ứng khi tiếp xúc, nhưng cũng có loài có thể gây ngộ độc nếu ăn phải với lượng lớn, dẫn đến các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy, co giật và trong những trường hợp hiếm gặp có thể đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi chó, mèo, nên tìm hiểu đặc tính của cây trước khi trồng để hạn chế những tai nạn ngoài ý muốn.

9 loại cây đẹp nhưng cần đặc biệt lưu ý

1. Cây trúc đào

Cây trúc đào có độc tố ở tất cả các bộ phận của cây.

Trúc đào là cây bụi thường xanh, chịu hạn tốt và có hoa màu trắng, hồng hoặc đỏ, vàng rất đẹp. Tuy nhiên, tất cả các bộ phận của cây đều chứa các hợp chất độc. Nếu ăn phải có thể gây buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, nhịp tim chậm hoặc rối loạn nhịp tim. Với vật nuôi, nguy cơ ngộ độc cũng rất cao.

2. Cây hoa chuông

Cây hoa chuông

Với hình dáng như chiếc kèn rủ xuống, cây hoa chuông rất nổi bật trong sân vườn. Theo House Beautiful, hoa, lá và hạt của loại cây này đều chứa độc tố. TS. Tina Wismer, Giám đốc cấp cao về độc chất học tại ASPCA Poison Control (trung tâm tư vấn ngộ độc tại Mỹ), cho biết: “Cây hoa chuông chứa các alkaloid tropane có thể gây tăng nhịp tim, khô miệng, giãn đồng tử, ở liều cao có thể dẫn đến co giật và ảo giác”.

3. Cây hoa ngũ sắc

Hoa ngũ sắc

Loại hoa nhiều màu này được trồng phổ biến vì dễ sống và thu hút côn trùng thụ phấn. Tuy nhiên, hoa, quả, lá và nhựa cây đều chứa các hợp chất có thể gây nôn mửa, tiêu chảy, giãn đồng tử hoặc khó thở. Một số người còn có thể bị viêm da khi tiếp xúc với lá hoặc nhựa cây.

4. Cây thầu dầu

Cây thầu dầu

Sở hữu tán lá lớn và quả đỏ nổi bật, thầu dầu thường được trồng làm cảnh hoặc làm thuốc trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, toàn bộ cây đều chứa độc tố, đặc biệt là hạt. Theo House Beautiful, đây là một trong những loại cây nên tránh trồng trong nhà nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

5. Hoa tiên ông

Hoa tiên ông

Loại hoa nở vào mùa xuân này chứa các alkaloid độc, trong đó phần củ có nồng độ cao nhất. Nếu ăn phải có thể gây đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy; một số người cũng có thể bị kích ứng da khi tiếp xúc.

6. Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên vàng

Với những bông hoa vàng hoặc trắng nổi bật, thủy tiên là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, toàn bộ cây đều chứa độc tố, đặc biệt là phần củ. Ăn phải với lượng lớn có thể gây tụt huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim.

7. Hoa tulip

Hoa tulip

Không chỉ hoa mà cả củ tulip cũng chứa các hợp chất có độc. Người hoặc vật nuôi ăn phải có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Một số trường hợp còn bị kích ứng da.

8. Cây vạn tuế

Cây vạn tuế

Đây là loại cây được trồng phổ biến ở những vùng khí hậu ấm và cũng thường được đặt trong chậu làm cảnh. Tuy nhiên, mọi bộ phận của cây đều chứa độc tố, trong đó hạt có nồng độ cao nhất. Ăn phải có thể gây nôn mửa, tiêu chảy, co giật, tổn thương nội tạng hoặc tử vong.

9. Cây mao địa hoàng

Mao địa hoàng

Những chùm hoa cao, nhiều màu sắc khiến mao địa hoàng trở thành điểm nhấn trong các khu vườn. Tuy nhiên, toàn bộ cây đều chứa glycoside tim. Nếu ăn phải có thể gây buồn nôn, đau bụng, rối loạn nhịp tim và những biến chứng nghiêm trọng đối với cả người lẫn vật nuôi.

Không nhất thiết phải loại bỏ, nhưng cần trồng và sử dụng đúng cách

Theo House Beautiful, việc có một loại cây có độc quanh nhà không đồng nghĩa phải chặt bỏ ngay khỏi khu vườn. Điều quan trọng là nhận biết mức độ nguy hiểm của từng loài và có biện pháp phòng ngừa phù hợp, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng thích khám phá.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế để trẻ và vật nuôi tiếp xúc với những cây có độc tính, đồng thời theo dõi sát nếu nghi ngờ đã ăn phải lá, hoa, quả hoặc hạt của cây. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế hoặc bác sĩ thú y để được hướng dẫn xử trí kịp thời.