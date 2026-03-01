9 loại cây trồng trong nhà được ưa chuộng nhất năm 2026

Tạp chí Real Simple dẫn lời của Donna Letier, CEO của Gardenuity (công ty chuyên về cây trồng và làm vườn tại Mỹ): "Xu hướng cây cảnh năm 2026 bắt nguồn từ sự kết nối với thiên nhiên, với chính bản thân mình và với niềm vui giản dị khi chăm sóc một mầm xanh trong nhà". Trong khi đó, Lotte Berendsen và Jane Dobbs (2 chuyên gia làm vườn người Mỹ) cho rằng người yêu cây đang ưu tiên những loại cây vừa đẹp, vừa dễ chăm sóc và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

9 loại cây trong nhà được dự đoán sẽ "lên ngôi" trong năm 2026

Theo 3 vị chuyên gia trên, đây là 9 loại cây trồng sẽ được ưa chuộng nhất năm 2026.

1. Cây rồng bạc (môn rồng bạc)

Cây rồng bạc được dự đoán là một trong những cây được ưa chuộng nhất năm 2026 (Ảnh: Getty).

Loại cây cảnh này nổi bật với lá dày ánh kim, tông xám xanh cùng đường gân đậm như được vẽ tay. Theo chuyên gia Lotte Berendsen, cây tạo điểm nhấn sang trọng và mang vẻ đẹp độc đáo cho nội thất. Vì ưa môi trường ẩm, môn rồng bạc đặc biệt phù hợp đặt trong phòng tắm có đủ ánh sáng.

2. Cây trầu bà đế vương kim cương

Trầu bà đế vương kim cương (Ảnh: Getty).

Sở hữu lá xanh đậm với sọc trắng thanh mảnh, dáng cây gọn gàng, đây là lựa chọn được chuyên gia Jane Dobbs đánh giá cao.

"Loài cây này phù hợp với những người muốn sở hữu một giống hiếm nhưng dễ chăm sóc" , nữ chuyên gia cho biết. Cây phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp, thích hợp với căn hộ và văn phòng.

3. Cây cau tiểu trâm

Cây cau tiểu trâm (Ảnh: Getty).

Mang phong cách nhiệt đới nhẹ nhàng, cau tiểu trâm nhỏ gọn và phù hợp không gian hẹp. Chuyên gia Donna Letier cho biết đây là loại cây giúp giảm căng thẳng tự nhiên. Cây ưa độ ẩm cao, có thể đặt ở phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng tắm sáng.

4. Cây thu hải đường lá lông

Thu hải đường lá lông (Ảnh: Getty).

Loài cây này chinh phục người yêu cây nhờ bộ lá rực rỡ với sự pha trộn của màu bạc, hồng, đỏ rượu vang và tím. Theo chuyên gia Lotte Berendsen, thu hải đường lá lông là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu màu sắc và cá tính. Thu hải đường lá lông không chiếm nhiều diện tích nhưng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

5. Cây dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston (Ảnh: Getty).

Chuyên gia Jane Dobbs cho rằng dương xỉ Boston phù hợp với xu hướng "hoài cổ" trở lại trong năm 2026. Đây là một trong những loại cây an toàn cho thú cưng và trẻ nhỏ. Cây ưa môi trường ẩm, phát triển tốt ở nhà tắm hoặc nhà bếp.

6. Cây thanh lam

Cây thanh lam (Ảnh: Getty).

Cây thanh lam nổi bật với lá xanh pha ánh bạc thanh lịch. Theo chuyên gia Lotte Berendsen, cây dễ chăm sóc và thích nghi tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, phù hợp với người bận rộn.

7. Cây cầu nguyện

Cây cầu nguyện (Ảnh: Getty).

Cây cầu nguyện thường được biết đến với tên cây xương cá, đuôi công hoặc cầu nguyện gân đỏ.

Sở hữu bộ lá như một tác phẩm trang trí tinh xảo, cây nổi bật với những đường gân đỏ hoặc xanh đậm nổi rõ trên nền lá, mặt dưới ánh tím tạo cảm giác sang trọng và kiêu sa.

Tên gọi "cầu nguyện" bắt nguồn từ tập tính đặc biệt của cây: ban ngày lá mở rộng để đón ánh sáng, đến tối lại khẽ khàng khép lên, trông như đôi bàn tay đang chắp lại. Đây là phản ứng sinh học tự nhiên trước sự thay đổi ánh sáng trong ngày. Theo chuyên gia Jane Dobbs, chính đặc điểm "chuyển động" này khiến cây trở thành đại diện tiêu biểu cho xu hướng cây cảnh mang tính tương tác, tạo cảm giác sống động cho không gian nội thất.

Cây phát triển tốt trong môi trường ấm áp, độ ẩm cao và ánh sáng gián tiếp, phù hợp đặt trong phòng ngủ, phòng khách hoặc góc làm việc nhiều ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ.

8. Cây lá gấm (tía tô cảnh)

Cây lá gấm (Ảnh: Getty).

Cây lá gấm đặc trưng bởi màu sắc lá tương phản bắt mắt với phần trung tâm có màu đỏ rượu vang và viền quanh bằng sắc xanh tươi sáng. Theo chuyên gia Lotte Berendsen, đây là một trong những giống lá hai màu rực rỡ nhất năm 2026, phù hợp với nội thất sáng hoặc ban công bán râm.

9. Các loài sen đá

Một loại sen đá (Ảnh: Getty).

Đại diện cho xu hướng tối giản, các giống sen đá được nhận định là những loại cây bền bỉ, ít tốn công chăm sóc và chịu hạn tốt, thích hợp với người bận rộn hoặc hay quên tưới nước.

Nguồn: Real Simple