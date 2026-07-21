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Cà Mau: Thí sinh thừa nhận dùng điện thoại giờ thi Toán, sẽ hủy kết quả

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Cà Mau: Thí sinh thừa nhận dùng điện thoại giờ thi Toán, sẽ hủy kết quả

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết căn cứ quy chế thi, Sở sẽ hủy kết quả thi môn Toán của thí sinh sai quy chế; xử lý nghiêm người có liên quan.

Ngày 20/7, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, xác nhận có sự việc thí sinh sai quy chế trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại tỉnh này.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Sở lập tức xác minh. Quá trình làm việc, thí sinh đã thừa nhận có dùng điện thoại trong giờ thi Toán và thí sinh này đạt điểm 10.

“Học sinh này tự giác thừa nhận việc dùng điện thoại trong giờ thi Toán và giấu tinh vi mà thầy cô coi thi không phát hiện được. Căn cứ quy định, Sở sẽ họp Hội đồng và hủy kết quả”, ông Nguyên thông tin.

Tài khoản ẩn danh tố cáo vụ việc.

Ông Nguyên cho biết sẽ báo cáo vụ việc với UBND tỉnh. Việc xử lý hủy kết quả thí sinh vi phạm là đúng theo quy chế. Sở cũng xử lý nghiêm các cán bộ coi thi và những người liên quan theo đúng quy chế.

Sự việc bắt đầu từ một số bài đăng trên mạng xã hội, tố một thí sinh là học sinh trường THPT Hồ Thị Kỷ, dùng điện thoại trong buổi thi môn Văn và Toán (ngày 11/6) kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 - 2026.

Nhiều thí sinh trong phòng thi nhìn thấy nhưng không dám báo với giám thị. Sau đó, có người báo với trường nên hôm sau nam sinh này bị “tịch thu” điện thoại.

Theo dữ liệu điểm thi của bài đăng tải, thí sinh này đạt 10 điểm Toán, 6 điểm Văn, 2 môn Lý và Hóa lần lượt đạt 4,1 và 5,85 điểm.

Theo thông tin đăng tải trên trang Fanpage của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đối với học sinh đã đăng tải bài viết phản ánh vụ việc, cơ quan chức năng xác định nội dung được đưa lên mạng là hoàn toàn đúng sự thật. Tuy nhiên, do phương thức phản ánh công khai trên mạng xã hội chưa thật sự phù hợp quy trình, lực lượng Công an sẽ xem xét và đưa ra quyết định xử lý theo thẩm quyền.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - 2026 diễn ra ngày 11 - 12/6. Theo quy chế thi, điện thoại là vật dụng bị cấm. Thí sinh vi phạm bị hủy kết quả, coi như rớt tốt nghiệp.

Theo Việt Tường

VTC NEWS

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