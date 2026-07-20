Tin vui: 1 tỉnh chi 800 tỷ đồng/năm để 539.000 công dân được miễn phí hàng loạt khoản phí từ năm nay

Theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quảng Ninh xác định đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững.

Một trong những nghị quyết có phạm vi tác động rộng nhất là Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2025-2031. Đây được xem là "trụ cột" trong hệ thống chính sách giáo dục đặc thù của Quảng Ninh khi bao phủ hầu hết các nội dung thiết yếu đối với người học.

Theo nghị quyết này, từ năm học 2026-2027, Quảng Ninh thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên theo hình thức trang bị tại trường để học sinh mượn sử dụng. Chính sách áp dụng cho trên 290.000 học sinh, học viên với tổng kinh phí khoảng 147 tỷ đồng.

Học sinh khối 12, Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (phường Hồng Gai) nhận sách miễn phí từ thư viện nhà trường. Ảnh: Hoàng Quý

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các nhóm yếu thế. Hàng chục nghìn trẻ em được hỗ trợ tiền ăn cùng kinh phí tổ chức bữa ăn tại trường; đồng thời các cơ sở giáo dục cũng được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, điện, nước và nhân viên cấp dưỡng. Tổng kinh phí dành cho nhóm chính sách này lên tới hơn 188 tỷ đồng mỗi năm học.

Đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, nghị quyết tiếp tục quy định nhiều chính sách hỗ trợ ăn, ở tập trung hoặc đưa đón học sinh đến trường hằng ngày. Khoảng 8.100 học sinh và giáo viên được hưởng lợi từ chính sách này với tổng kinh phí khoảng 92 tỷ đồng mỗi năm học.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh có chính sách hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030. Cụ thể, từ năm 2026 có gần 197.300 trẻ em và học sinh được hỗ trợ sữa uống miễn phí với tổng kinh phí trên 290 tỷ đồng.

Giáo viên điểm trường Phiêng Sáp, Trường TH-THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn) phát sữa cho học sinh. Ảnh: Lan Anh

Ngoài chăm lo cho người học, Quảng Ninh cũng dành nhiều chính sách để phát triển đội ngũ nhà giáo. Theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

Không chỉ quan tâm giáo dục đại trà, Quảng Ninh còn dành nguồn lực lớn cho giáo dục mũi nhọn. Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được ban hành với nhiều cơ chế đặc thù nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao chất lượng Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Theo đó, học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh đến quốc tế đều được thưởng với mức cao hơn trước; riêng học sinh đạt giải cao nhất tại kỳ thi quốc tế được thưởng tối đa 700 triệu đồng, còn học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn được hưởng mức thưởng tới 1,05 tỷ đồng. Bên cạnh đó là hàng loạt chính sách hỗ trợ học bổng, tiền ăn, chỗ ở, kinh phí bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và chế độ đối với giáo viên tham gia đào tạo học sinh năng khiếu. Những chính sách này tạo động lực mạnh mẽ để phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ bậc phổ thông.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu nhiều mô hình đầu tư mới cho giáo dục. Trong năm học 2026-2027, tỉnh dự kiến thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại một số địa phương; lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và trang bị điều hòa tại các trường học đủ điều kiện.

Riêng với 10 chính sách giáo dục đặc thù, tiêu biểu hiện nay của tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh