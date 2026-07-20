Bác sĩ dặn: Đừng bồi bổ vô tội vạ vào mùa hè, nhất định phải ăn "3 đắng, 3 đỏ" nếu muốn giải nhiệt, phòng bệnh

Khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng, cơ thể chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải. Nhiều người thường xuyên than phiền rằng cứ ăn vài miếng là bụng dạ đầy ắp, đi vài bước đã thấy hụt hơi, thậm chí ban đêm trằn trọc mất ngủ vì bức bối trong người. Trước tình trạng này, bác sĩ Dư Tử Tuyên (Yu Zixuan) thuộc Bệnh viện Nhân dân số 6 Nam Thông (Trung Quốc) chỉ ra rằng đây không phải là những triệu chứng mệt mỏi thông thường mà do cơ thể đang bị quá tải bởi nhiệt lượng.

Để giải nhiệt và phòng bệnh hiệu quả nhất, bác sĩ Du khẳng định việc lạm dụng thực phẩm chức năng một cách mù quáng là hoàn toàn không cần thiết. Thay vào đó, bạn nên ăn uống cân bằng. Đặc biệt, nhớ ăn thêm "3 đắng, 3 đỏ" dưới đây để thanh lọc cơ thể từ bên trong, tăng cường miễn dịch và phòng nhiều bệnh tật.

Nhóm thực phẩm đắng nên ăn nhiều hơn vào mùa hè

Các loại thực phẩm có vị đắng tự nhiên được ví như chiếc "van xả nhiệt" hoàn hảo cho cơ thể. Chúng sở hữu khả năng kích thích tuyến nước bọt, thúc đẩy dịch vị dạ dày hoạt động hiệu quả và hỗ trợ gan giải độc cực tốt trong những ngày oi bức. Khi thời tiết oi nóng, đây là những cái tên bạn nhất định phải bổ sung vào thực đơn:

1. Mướp đắng (Khổ qua)

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Đứng đầu bảng về khả năng cấp nước và thanh nhiệt cấp tốc nhờ hàm lượng dồi dào các hợp chất sinh học. Tuy nhiên, do loại quả này mang tính hàn rất mạnh, nếu ăn quá nhiều hoặc ăn sống liên tục có thể gây co thắt dạ dày, tụt huyết áp hoặc dẫn đến tiêu chảy. Mẹo nhỏ từ chuyên gia là nên kết hợp xào mướp đắng với tỏi hoặc một chút ớt để tính ấm của gia vị trung hòa bớt tính hàn, vừa kích thích vị giác vừa bảo vệ bao tử.

2. Rau ngải cứu

Sở hữu vị đắng nồng đặc trưng cùng lượng tinh dầu kháng viêm dồi dào, giúp lưu thông khí huyết và đánh tan nhanh chóng cảm giác chướng bụng, đầy hơi do thời tiết nắng ẩm gây ra. Dù vậy, phụ nữ mang thai hoặc người có tiền sử rối loạn đường ruột nặng nên tiết chế, không nên dùng loại rau này quá thường xuyên.

3. Hạt sen và tâm sen

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Đây là giải pháp dưỡng tâm, an thần hoàn hảo cho những ai bị chứng mất ngủ hành hạ vào mùa hè. Khi chế biến, việc giữ lại tâm sen là bắt buộc nếu muốn đạt hiệu quả hạ hỏa, trị bứt rứt tối đa. Tuy nhiên, bạn lưu ý không ăn liên tục với lượng quá lớn để tránh gây đầy bụng, khó tiêu cho hệ hóa.

Những thực phẩm màu đỏ nên ăn để khỏe hơn ngày nắng nóng

Bên cạnh vị đắng, các loại rau củ quả màu đỏ đậm cũng đóng vai trò tối quan trọng giúp bảo vệ hệ tim mạch. Đổ mồ hôi quá mức dưới cái nóng gay gắt sẽ làm tiêu hao năng lượng, khiến tim phải làm việc nặng nề hơn, dễ dẫn đến hiện tượng hồi hộp, hụt hơi. Nhóm thực phẩm màu đỏ giàu chất chống oxy hóa và kali dưới đây sẽ giúp bạn lấy lại phong độ nhanh nhất:

1. Cà chua

Đại diện ưu tú nhất chứa lượng lycopene khổng lồ giúp bảo vệ thành mạch máu và tăng cường sức đề kháng cho da dưới ánh nắng. Điểm lưu ý cốt lõi là lycopene chỉ được giải phóng và hấp thụ tối đa khi cà chua đã được nấu chín cùng một chút dầu mỡ, và tuyệt đối không được ăn cà chua xanh vì chứa độc tố solanine gây nguy hiểm cho hệ tiêu hóa.

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2. Đậu đỏ

Rất giàu chất xơ và kali, có khả năng thúc đẩy quá trình tuần hoàn và hỗ trợ thận bài tiết lượng nước thừa hiệu quả. Đây là lý do ăn đậu đỏ giúp giảm hẳn tình trạng cơ thể bị tích nước, phù nề chân tay hay sưng húp mặt vào những ngày nắng quái.

3. Táo đỏ

Sở hữu khả năng bổ sung khí huyết tuyệt vời, giúp phục hồi thể trạng nhanh chóng sau những giờ làm việc kiệt sức dưới trời nóng. Bạn có thể dùng táo đỏ để hãm nước trà uống hằng ngày hoặc kết hợp nấu các món canh thanh mát để dưỡng thể một cách ôn hòa nhất.

Bên cạnh thực đơn "1 đắng, 1 đỏ", để cơ thể không bị sốc nhiệt và đổ bệnh trong những ngày hè cao điểm, bác sĩ Du khuyến cáo bạn cần chú ý đến lối sống sinh hoạt hằng ngày. Trước hết là việc bổ sung nước, tuyệt đối không uống nước đá vô tội vạ vì sẽ làm bít tắc lỗ chân lông, giữ nhiệt ngược vào trong cơ thể. Hãy ưu tiên uống nước ấm hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng để thực sự giải khát.

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Giấc ngủ cũng cần được chú trọng để phục hồi năng lượng. Hãy cố gắng ngủ sâu giấc trước 23 giờ ban đêm và dành ra khoảng 15 đến 20 phút chợp mắt vào buổi trưa để ổn định cảm xúc, giảm bớt áp lực cho hệ tim mạch. Cuối cùng, khi sử dụng điều hòa, tuyệt đối không bật máy 24/24 và tránh hướng luồng gió lạnh trực tiếp vào người, đồng thời không tắm nước lạnh ngay sau khi vừa đi ngoài trời nắng về để bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor