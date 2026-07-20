Vì sao nhiều gia đình đặt một chiếc thìa kim loại bên cửa sổ qua đêm? Công dụng ít ai ngờ

Hơi nước ngưng tụ trên cửa sổ là tình trạng phổ biến trong nhiều gia đình, đặc biệt vào những tháng lạnh. Hiện tượng này xảy ra khi không khí ấm, ẩm trong nhà tiếp xúc với bề mặt kính lạnh.

Thoạt nhìn, những giọt nước trên kính có thể chỉ gây bất tiện. Tuy nhiên, nếu độ ẩm kéo dài, nước đọng có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển, làm hỏng khung cửa và ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà.

Trước tình trạng đó, nhiều gia đình thường đặt một chiếc thìa kim loại bên cửa sổ qua đêm. Dù nghe giống một kinh nghiệm dân gian thiếu căn cứ, cách làm này thực tế dựa trên nguyên lý đơn giản về sự truyền nhiệt và ngưng tụ.

Chiếc thìa kim loại hoạt động như thế nào?

Nguyên lý truyền nhiệt và ngưng tụ (Ảnh: India Times).

Theo Times of India , bạn chỉ cần đặt một chiếc thìa bằng thép không gỉ gần mép khung cửa sổ. Phần cán thìa hướng vào trong phòng, còn phần đầu thìa quay về phía ngoài.

Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn kính. Khi không khí ấm và chứa nhiều hơi ẩm trong phòng tiếp xúc với chiếc thìa lạnh hơn, một phần hơi nước có thể ngưng tụ trên bề mặt kim loại trước khi tạo thành các giọt nước trải rộng trên cửa kính.

Sau đó, trọng lực khiến một phần nước đọng trên thìa chảy xuống. Nhờ vậy, lượng hơi nước bám trực tiếp lên kính có thể giảm nhẹ.

Theo Tom’s Guide , mẹo này có thể giúp hạn chế phần nào những mảng ẩm thường xuất hiện quanh cửa sổ vào mùa đông. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp hoàn chỉnh cho tình trạng độ ẩm trong nhà quá cao.

Về mặt khoa học, nguyên lý phía sau mẹo đặt thìa là có cơ sở. Hơi nước sẽ ngưng tụ khi không khí ấm, ẩm chạm vào một bề mặt lạnh. Do kim loại có khả năng dẫn nhiệt cao hơn kính, chiếc thìa trở thành một "điểm lạnh" thuận lợi để hơi nước bám vào trước.

Dù vậy, một chiếc thìa nhỏ chỉ có thể thu hút lượng hơi nước rất hạn chế. Nó không hút ẩm khỏi căn phòng và cũng không thể ngăn hoàn toàn nước tiếp tục đọng ở những vị trí khác.

Không thể thay thế việc thông gió

Nấm mốc xuất hiện quanh khu vực cửa sổ có hơi nước ngưng tụ (Ảnh: City Window & Glass).

Nếu độ ẩm trong nhà liên tục ở mức cao do thông gió kém, nấu ăn, tắm nước nóng hoặc phơi quần áo trong nhà, hiện tượng ngưng tụ vẫn sẽ xảy ra.

Nói cách khác, chiếc thìa chỉ chuyển hướng một phần rất nhỏ hơi nước sang bề mặt kim loại, thay vì thực sự loại bỏ độ ẩm dư thừa.

Việc kiểm soát nước đọng trên cửa sổ không chỉ nhằm giữ cho kính sạch. Độ ẩm kéo dài có thể dẫn tới nấm mốc và nấm men, từ đó làm tăng nguy cơ gặp các triệu chứng về đường hô hấp hoặc phản ứng dị ứng.

Times of India cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã chỉ ra mối liên hệ giữa môi trường nhà ở ẩm thấp với các triệu chứng hô hấp và dị ứng. Vì vậy, thay vì chỉ phụ thuộc vào mẹo đặt thìa, các gia đình nên tăng cường thông gió, sử dụng quạt hút khi nấu ăn hoặc tắm và kiểm tra, sửa chữa những vị trí rò rỉ nước nếu có.

Có nên thử mẹo đặt thìa bên cửa sổ?

Với những ngôi nhà chỉ xuất hiện lượng hơi nước nhỏ trên kính, đặt một chiếc thìa kim loại trên bậu cửa sổ có thể là thử nghiệm đơn giản, ít tốn kém và không cần thiết bị chuyên dụng.

Mẹo này có thể giúp giảm nhẹ lượng nước tập trung trên kính, đồng thời nhắc người trong nhà chú ý hơn đến tình trạng độ ẩm.

Tuy nhiên, không nên coi đây là cách xử lý lâu dài. Nếu cửa sổ thường xuyên ướt đẫm, nước chảy thành dòng hoặc nấm mốc liên tục xuất hiện, gia đình cần tìm và giải quyết nguyên nhân khiến độ ẩm tăng cao.

Nguồn: Times of India