Công an điều tra 17 giao dịch tổng cộng 109 triệu đồng trong ứng dụng liên kết với MB Bank của thanh niên SN 2007

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 6/2026, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tài khoản Facebook "Tien Long" thường xuyên đăng tải các bình luận khoe thành tích và lôi kéo người khác tham gia cá độ. Qua xác minh, chủ tài khoản được xác định là Nguyễn Tiến Long (sinh năm 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội).

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu của tội phạm, đơn vị đã triệu tập Nguyễn Tiến Long đến làm việc, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Long khai nhận từ tháng 2/2026 đã sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản cá nhân trên website và ứng dụng để tham gia cá cược các môn bóng đá, bóng rổ và thể thao điện tử (Esport). Đối tượng liên kết tài khoản ngân hàng MB Bank của mình với tài khoản cá cược để thực hiện việc nạp và rút tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Tiến Long cùng giao diện ứng dụng đánh bạc trực tuyến

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử xác định, từ ngày 26/3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Tiến Long đã tham gia 17 lượt cá cược với tổng số tiền đánh bạc 109.510.629 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định hành vi của Nguyễn Tiến Long có dấu hiệu cấu thành tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Ngày 1/7/2026, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tài liệu, tang vật liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức đánh bạc, cá độ thể thao dưới mọi hình thức, đặc biệt là trên không gian mạng. Mọi giao dịch trên các website, ứng dụng cá cược đều có thể bị cơ quan chức năng phát hiện thông qua việc xác minh dữ liệu điện tử, dòng tiền và tài khoản ngân hàng. Hành vi đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy về kinh tế, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ngân hàng và đơn vị chức năng để phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ trên không gian mạng cũng như các hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động phạm tội.

﻿Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh