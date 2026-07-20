Người đàn ông 63 tuổi tử vong vì bật điều hòa ngủ theo cách "vạn người mê"

Nắng nóng gay gắt khiến điều hòa trở thành "vị cứu tinh" trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa không đúng cách, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi, có thể tạo ra những thay đổi đột ngột về nhiệt độ, gây áp lực lên hệ tim mạch và mạch máu não.

Câu chuyện của ông Trương, 63 tuổi, sống tại Trung Quốc là một lời cảnh báo.

Ông vốn bị cao huyết áp nhẹ nhưng sức khỏe hàng ngày vẫn ổn định. Ông thường xuyên đi chợ, đi bộ, chăm sóc cháu và chưa từng gặp vấn đề nghiêm trọng nào.

Một ngày mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời vượt quá 38 độ C, ông trở về nhà sau khi đi mua sắm. Người đầy mồ hôi, ông lập tức bật điều hòa ở mức 22 độ C rồi nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi.

Khoảng một giờ sau, người nhà phát hiện ông bất tỉnh. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu cơ tim cấp và không thể qua khỏi.

Ảnh minh họa

Từ trường hợp này nhiều người thắc mắc, điều hòa vốn được sử dụng hàng chục năm, tại sao lại có thể liên quan đến những tình huống nguy hiểm như vậy?

Theo Sohu thực tế, bản thân máy điều hòa không gây hại. Vấn đề nằm ở cách sử dụng. Việc thay đổi nhiệt độ quá đột ngột có thể khiến cơ thể, đặc biệt là hệ mạch máu, phải chịu một cú "sốc nhiệt" không mong muốn.

Bước vào phòng lạnh ngay sau khi đổ nhiều mồ hôi: Sai lầm nhiều người mắc phải

Sau khi ở ngoài trời nắng nóng, cơ thể đang trong trạng thái tỏa nhiệt: mạch máu dưới da giãn ra, nhịp tim tăng và tuần hoàn máu hoạt động mạnh hơn.

Nếu lúc này lập tức bước vào phòng điều hòa lạnh sâu, cơ thể phải thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Các mạch máu có thể co lại đột ngột, khiến huyết áp thay đổi và làm tăng gánh nặng cho tim, đặc biệt ở những người đã có bệnh nền tim mạch hoặc huyết áp.

Vì vậy, sau khi đi ngoài trời nóng về, nên lau khô mồ hôi, nghỉ vài phút ở nơi thoáng mát rồi mới vào phòng điều hòa.

Để nhiệt độ quá thấp không giúp cơ thể khỏe hơn

Nhiều người có thói quen đặt điều hòa ở mức 18-22 độ C vì nghĩ rằng phòng càng lạnh càng dễ chịu. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa ngoài trời và trong nhà có thể khiến cơ thể phải liên tục điều chỉnh.

Đặc biệt với người cao tuổi, khả năng thích nghi với thay đổi nhiệt độ thường kém hơn. Việc thường xuyên ra vào giữa môi trường nóng và lạnh có thể khiến hệ tuần hoàn chịu thêm áp lực.

Mức nhiệt vừa phải, dễ chịu thường được khuyến nghị là khoảng 26-28 độ C, kết hợp với quạt gió nhẹ để không khí lưu thông tốt hơn.

Ngủ cả đêm dưới luồng khí lạnh trực tiếp: Thói quen nên thay đổi

Nhiều gia đình bật điều hòa suốt đêm và để luồng gió hướng thẳng vào giường ngủ. Cách làm này có thể khiến cơ thể bị lạnh kéo dài, đặc biệt ở vùng cổ, vai, ngực hoặc bụng.

Một số người sau khi ngủ dậy có thể cảm thấy đau đầu, cứng cổ, mệt mỏi hoặc khó chịu do cơ thể bị ảnh hưởng bởi môi trường lạnh liên tục.

Để ngủ thoải mái hơn, nên điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, sử dụng chế độ hẹn giờ nếu cần, tránh để gió lạnh thổi trực tiếp vào người.

5 nguyên tắc sử dụng điều hòa an toàn trong ngày nóng

Điều hòa giúp con người vượt qua mùa nóng dễ dàng hơn, nhưng sự thoải mái cần đi kèm với cách sử dụng đúng. Một vài thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Các chuyên gia khuyến cáo:

- Không thay đổi nhiệt độ quá đột ngột giữa ngoài trời và trong phòng.

- Không bật điều hòa quá lạnh; nên duy trì mức nhiệt phù hợp với cơ thể.

- Không để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào đầu, cổ, ngực hoặc bụng.

- Thường xuyên mở cửa hoặc thông gió để không khí trong phòng được lưu thông.

- Sau khi vận động ngoài trời hoặc ra nhiều mồ hôi, cần để cơ thể ổn định trước khi vào phòng lạnh.



