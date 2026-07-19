Lời khuyên đến những người vừa bật điều hòa, vừa đóng kín cửa suốt đêm

Điều hòa đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình, đặc biệt vào mùa hè. Tuy nhiên, không ít người có thói quen đóng kín cửa phòng suốt nhiều giờ, thậm chí cả đêm khi sử dụng điều hòa. Theo các chuyên gia, đây lại là thói quen không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động đến hiệu quả hoạt động của thiết bị.

Điều hòa hoạt động theo cơ chế làm mát thông qua hệ thống dàn lạnh, dàn nóng và môi chất lạnh. Quạt gió của dàn lạnh sẽ hút không khí nóng trong phòng, làm lạnh rồi thổi trở lại để duy trì nhiệt độ cài đặt. Nếu mở cửa khi điều hòa đang hoạt động, dù chỉ hé một khe nhỏ, không khí lạnh trong phòng vẫn sẽ thất thoát ra ngoài, trong khi hơi nóng từ môi trường liên tục tràn vào. Điều này buộc điều hòa phải vận hành với công suất cao hơn để bù nhiệt, khiến điện năng tiêu thụ tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, việc liên tục mở cửa khi bật điều hòa còn khiến thiết bị phải hoạt động quá tải trong thời gian dài. Máy nén và các bộ phận khác vì thế dễ bị hao mòn, ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Mặc dù không nên mở cửa khi bật máy lạnh các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng điều hòa không nên đóng kín cửa phòng trong thời gian quá dài, đặc biệt là suốt cả đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu khoa học, không khí trong những căn phòng sử dụng điều hòa và đóng kín cửa có thể ô nhiễm gấp 2–5 lần so với không khí bên ngoài. Khi cửa phòng luôn được đóng kín, không khí bên trong không được lưu thông, đặc biệt ở những căn phòng có diện tích nhỏ. Điều này khiến lượng không khí tươi giảm dần, tạo cảm giác bí bách, ngột ngạt và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu duy trì trong nhiều giờ liên tục.

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến nghị không nên đóng kín phòng suốt thời gian dài sử dụng điều hòa. Thay vào đó, cứ khoảng 15–30 phút, người dùng có thể mở cửa phòng trong vài giây để trao đổi không khí. Nếu sử dụng điều hòa liên tục 2–3 giờ, nên tắt máy, mở cửa khoảng 10–15 phút rồi mới tiếp tục sử dụng. Việc này giúp căn phòng được lưu thông không khí, giảm cảm giác ngột ngạt mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát.

Đối với những gia đình có thói quen bật điều hòa suốt đêm, các chuyên gia khuyến khích tận dụng chế độ Sleep hoặc hẹn giờ tắt – những tính năng đã được trang bị trên hầu hết các dòng điều hòa hiện nay nhưng thường bị bỏ qua.

Chế độ Sleep sẽ tự động tăng nhiệt độ sau vài giờ vận hành để phù hợp với sự thay đổi nhiệt độ cơ thể trong lúc ngủ. Nhờ đó, người dùng tránh bị lạnh vào gần sáng, đồng thời giảm lượng điện năng tiêu thụ so với việc duy trì một mức nhiệt thấp suốt đêm.

Trong những ngày thời tiết không quá oi bức, gia đình cũng có thể cài đặt điều hòa tự tắt sau 3–5 giờ, sau đó sử dụng quạt để duy trì sự thông thoáng trong phòng. Cách sử dụng này vừa giúp tiết kiệm điện, vừa hạn chế tình trạng ở trong không gian kín suốt nhiều giờ liên tục.

(Tổng hợp)