Lời khuyên cho những người chạy bộ để giảm cân

Chạy bộ không phải nguyên nhân khiến cơ thể "già đi"

Sau khi nghỉ hưu, bà Trương quyết tâm thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe. Mỗi sáng, bà đều chạy khoảng 5 km khi bụng đói, duy trì chế độ ăn thanh đạm và gần như không bỏ buổi tập nào trong suốt một năm.

Kết quả, bà giảm gần 5 kg, vòng eo thon gọn hơn. Tuy nhiên, người thân nhận thấy khuôn mặt bà trở nên hốc hác, làn da khô, xuất hiện nhiều nếp nhăn và sắc mặt thiếu sức sống. Dù cân nặng giảm, bà lại trông già hơn trước.

Đây cũng là băn khoăn của không ít người sau tuổi 45. Nhiều người cho rằng càng chạy nhiều càng khỏe, nhưng thực tế, vấn đề không nằm ở môn thể thao này mà ở việc tập luyện quá sức hoặc sai phương pháp.

Chạy quá nhiều có thể gây áp lực cho cơ thể

Theo các chuyên gia, sau tuổi trung niên, khả năng phục hồi của cơ thể không còn như khi còn trẻ. Khối lượng cơ bắp giảm dần theo tuổi tác, sụn khớp thoái hóa và quá trình tái tạo collagen cũng chậm hơn. Việc duy trì chạy bộ cường độ cao trong thời gian dài khiến cơ thể tiêu thụ nhiều oxy hơn, kéo theo sự gia tăng các gốc tự do - yếu tố được cho là có liên quan đến quá trình tổn thương tế bào và lão hóa.

Bên cạnh đó, luyện tập quá sức có thể khiến cơ thể duy trì nồng độ cortisol - hormone căng thẳng - ở mức cao trong thời gian dài. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp collagen, khiến da giảm độ đàn hồi, trở nên khô và xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

Giảm cân nhưng lại mất cơ thay vì giảm mỡ

Một sai lầm phổ biến ở người trung niên là vừa tăng cường chạy bộ vừa cắt giảm mạnh khẩu phần ăn để giảm cân nhanh.

Khi cơ thể thiếu năng lượng kéo dài, nguồn protein từ cơ bắp có thể bị huy động để đáp ứng nhu cầu hoạt động. Điều này làm khối lượng cơ suy giảm nhanh hơn, trong khi quá trình mất cơ vốn đã diễn ra tự nhiên theo tuổi tác.

Sự thiếu hụt cơ bắp không chỉ làm giảm sức mạnh và khả năng vận động mà còn khiến làn da mất đi phần nâng đỡ tự nhiên, tạo cảm giác gương mặt hốc hác, cơ thể gầy gò và già hơn so với tuổi thực.

Những sai lầm phổ biến

Nhiều người có thói quen chạy bộ ngay sau khi thức dậy khi chưa ăn sáng, thậm chí bỏ luôn bữa sáng để tăng hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên, sau một đêm dài, cơ thể đã tiêu hao phần lớn năng lượng dự trữ. Nếu tiếp tục vận động cường độ cao trong trạng thái đó, nguy cơ thiếu hụt năng lượng và dinh dưỡng sẽ tăng lên, khiến người tập dễ mệt mỏi, giảm khả năng phục hồi và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra, việc tập luyện ngoài trời thường xuyên nhưng không có biện pháp chống nắng phù hợp cũng có thể làm tăng tác động của tia cực tím lên da, góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da.

Chạy bộ thế nào để vừa khỏe vừa làm chậm lão hóa?

Các chuyên gia cho rằng chạy bộ vẫn là một trong những hình thức vận động mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, chuyển hóa và kiểm soát cân nặng nếu được thực hiện với cường độ phù hợp. Đối với người trên 45 tuổi, không nhất thiết phải chạy mỗi ngày. Tần suất khoảng 3-4 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 30 phút với cường độ vừa phải thường được xem là phù hợp hơn so với việc chạy đường dài liên tục.

Trước khi chạy, nên bổ sung một lượng nhỏ thực phẩm như bánh mì nguyên cám, sữa hoặc trứng để hạn chế tình trạng thiếu năng lượng. Sau buổi tập, cần bổ sung protein và rau quả nhằm hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Song song với chạy bộ, nên kết hợp các bài tập sức mạnh và giãn cơ để duy trì khối lượng cơ, bảo vệ khớp và nâng cao hiệu quả luyện tập.

Các chuyên gia cũng lưu ý, mục tiêu của việc tập luyện không phải là giảm cân càng nhanh càng tốt mà là cải thiện sức khỏe lâu dài. Một cơ thể khỏe mạnh, duy trì khối lượng cơ hợp lý, làn da hồng hào và tinh thần tràn đầy năng lượng mới là những dấu hiệu phản ánh quá trình lão hóa diễn ra tích cực. Vì vậy, thay vì chạy nhiều hơn, người trung niên nên ưu tiên chạy đúng cách, kết hợp dinh dưỡng đầy đủ và dành thời gian để cơ thể phục hồi sau mỗi buổi tập.

Theo Aboluowang