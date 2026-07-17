Đổ nước nóng vào bồn rửa bát là một trong những việc tưởng chừng rất bình thường trong gian bếp. Không ít người cho rằng nước nóng có thể giúp cuốn trôi dầu mỡ, làm sạch đường ống hoặc đơn giản là xử lý phần nước còn thừa sau khi nấu nướng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc đổ nước đang sôi vào bồn rửa không phải lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp. Để biết có nên duy trì thói quen này hay không, trước hết cần hiểu hệ thống thoát nước trong gia đình được cấu tạo như thế nào.

Có nên đổ nước nóng vào bồn rửa bát không?

Câu trả lời là có, nhưng không nên đổ nước đang sôi (khoảng 100 độ C) một cách thường xuyên, đặc biệt nếu hệ thống thoát nước của gia đình sử dụng đường ống nhựa.

Hiện nay, phần lớn nhà ở sử dụng đường ống PVC hoặc ABS để dẫn nước thải. Những vật liệu này được thiết kế để chịu được nước nóng trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng không phải để tiếp xúc liên tục với nước ở nhiệt độ sôi. Theo thời gian, nhiệt độ quá cao có thể khiến vật liệu giãn nở nhiều hơn bình thường, làm giảm độ bền của đường ống hoặc ảnh hưởng đến các mối nối, gioăng cao su. Trong khi đó, nếu hệ thống sử dụng đường ống kim loại như đồng hoặc gang, bản thân ống sẽ chịu nhiệt tốt hơn. Dù vậy, nhiều hệ thống vẫn kết hợp các đoạn nối hoặc phụ kiện bằng nhựa nên việc thường xuyên đổ nước sôi vẫn không được khuyến khích.

Vì sao nước sôi không phải là cách làm sạch đường ống hiệu quả?

Nhiều người duy trì thói quen này vì tin rằng nước nóng sẽ làm tan dầu mỡ bám trong đường ống. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết hiệu quả thực tế không như nhiều người nghĩ. Khi gặp nước nóng, dầu mỡ có thể tạm thời hóa lỏng và chảy đi. Nhưng càng xuống sâu trong đường ống, nhiệt độ giảm dần khiến lượng dầu mỡ này đông lại, bám vào thành ống. Nếu kết hợp với cặn thức ăn, bã cà phê hoặc các chất thải khác, chúng sẽ tạo thành mảng bám ngày càng dày, lâu ngày dẫn đến tình trạng thoát nước chậm hoặc tắc nghẽn.

Nói cách khác, nước nóng không thể thay thế việc xử lý dầu mỡ đúng cách và cũng không phải là giải pháp thông tắc đường ống.

Khi nào có thể đổ nước nóng vào bồn rửa?

Không phải mọi trường hợp đều cần tránh tuyệt đối. Nếu chỉ là nước nóng sau khi rửa bát hoặc nước đã giảm nhiệt đáng kể, việc đổ xuống bồn rửa nhìn chung không phải vấn đề lớn. Điều cần hạn chế là nước vừa nhấc khỏi bếp, còn đang sôi hoặc ở nhiệt độ rất cao. Trong trường hợp cần đổ ngay, nhiều chuyên gia khuyên nên mở vòi nước lạnh cùng lúc để hạ nhiệt dòng nước trước khi chảy vào hệ thống thoát nước. Cách này giúp giảm tác động của nhiệt lên đường ống và các phụ kiện đi kèm. Đặc biệt, không nên đổ nước đang sôi vào bồn rửa khi đường ống đã có dấu hiệu thoát nước chậm hoặc bị tắc, bởi nước nóng sẽ lưu lại lâu hơn trong hệ thống thay vì nhanh chóng được dẫn đi.

Muốn đường ống bền hơn, hãy chú ý những thói quen này

So với việc có đổ nước nóng hay không, điều ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ của hệ thống thoát nước là cách xử lý rác thải sau khi nấu ăn. Các chuyên gia khuyến nghị nên gạt bỏ thức ăn thừa trước khi rửa bát, thu gom dầu mỡ vào hộp hoặc chai riêng thay vì đổ xuống cống. Đồng thời, vệ sinh lưới lọc bồn rửa định kỳ để hạn chế cặn bẩn tích tụ.

Chỉ cần duy trì những thói quen đơn giản này, đường ống sẽ ít gặp tình trạng tắc nghẽn hơn và cũng không cần phụ thuộc vào việc dùng nước sôi với hy vọng làm sạch hệ thống.