4 kiểu video người EQ thấp thích xem nhất

Mạng xã hội không chỉ phản ánh sở thích mà còn phần nào cho thấy cách mỗi người nhìn nhận thế giới. Loại nội dung chúng ta dành nhiều thời gian theo dõi có thể nuôi dưỡng cảm xúc tích cực hoặc khiến tâm trí ngày càng bị cuốn vào sự tiêu cực.

Người có EQ cao thường chọn những nội dung giúp họ học hỏi, thư giãn hoặc truyền cảm hứng. Ngược lại, người có EQ thấp lại dễ bị hấp dẫn bởi những video kích thích sự tò mò, phán xét hay cảm xúc cực đoan mà không nhận ra điều đó đang ảnh hưởng đến cách mình suy nghĩ và ứng xử mỗi ngày.

Những video bóc phốt, công kích và chờ người khác "ngã ngựa"

Mỗi khi xuất hiện một vụ lùm xùm trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những video phân tích, suy đoán hay "bóc phốt" thu hút hàng triệu lượt xem. Với nhiều người, việc cập nhật thông tin là điều bình thường. Tuy nhiên, có một số người lại coi đây gần như là món ăn tinh thần mỗi ngày.

Họ không chỉ theo dõi diễn biến mà còn dành nhiều thời gian đọc bình luận, tìm thêm các video liên quan và háo hức chờ xem ai sẽ là người tiếp theo bị chỉ trích. Dần dần, việc quan sát người khác mắc sai lầm trở thành một hình thức giải trí.

Người có EQ thấp thường dễ bị cuốn vào những nội dung như vậy vì chúng thỏa mãn cảm giác tò mò và khiến họ có cơ hội phán xét người khác mà không cần hiểu đầy đủ câu chuyện. Trong khi đó, người EQ cao biết chọn lọc thông tin. Họ có thể theo dõi sự việc nhưng hiếm khi biến drama của người khác thành nguồn giải trí kéo dài.

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Những video khơi gợi sự hơn thua và so sánh cuộc sống

Đó có thể là những video liên tục khoe tiền bạc, xe sang, hàng hiệu, thành tích hay cuộc sống hoàn hảo đến mức phi thực tế. Bản thân những nội dung này không xấu, nhưng nếu xem với tâm lý so sánh và ganh đua, chúng rất dễ tạo ra cảm giác thiếu thốn.

Người có EQ thấp thường bị cuốn vào vòng lặp ấy. Họ liên tục tự hỏi vì sao người khác thành công hơn mình, kiếm nhiều tiền hơn hay được nhiều người ngưỡng mộ hơn. Càng xem, họ càng cảm thấy áp lực, tự ti hoặc đố kỵ.

Người EQ cao cũng có thể xem những nội dung về thành công, nhưng họ xem để học hỏi hoặc tìm cảm hứng, chứ không dùng cuộc sống của người khác để phủ nhận giá trị của bản thân.

Những video chỉ toàn lan truyền năng lượng tiêu cực

Không ít tài khoản xây dựng nội dung bằng cách liên tục kể về sự phản bội, thất bại, mất niềm tin vào con người hay khẳng định rằng "ai rồi cũng sẽ làm bạn tổn thương". Những video này thường đánh mạnh vào cảm xúc nên rất dễ lan truyền.

Nếu tiếp xúc quá nhiều, người xem có thể dần hình thành suy nghĩ rằng thế giới chỉ toàn điều tiêu cực. Họ trở nên cảnh giác quá mức, mất niềm tin vào các mối quan hệ và nhìn mọi việc qua lăng kính bi quan.

Người có EQ thấp thường dễ bị cảm xúc dẫn dắt nên khó nhận ra mình đang hấp thụ những nguồn năng lượng tiêu cực mỗi ngày. Ngược lại, người EQ cao hiểu rằng mạng xã hội có khả năng định hình tâm trạng. Vì vậy, họ chủ động giới hạn những nội dung khiến bản thân mệt mỏi hoặc căng thẳng kéo dài.

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Những video chế giễu, hạ thấp người khác để mua vui

Một số video thu hút lượng xem lớn nhờ việc quay lén người khác, cắt ghép để tạo tiếng cười hoặc biến lỗi lầm, ngoại hình và hoàn cảnh của ai đó thành trò giải trí.

Nhiều người bấm xem vì tò mò, nhưng cũng có không ít người cảm thấy thích thú khi chứng kiến người khác bị xấu hổ trước đám đông. Đây là kiểu nội dung dễ khiến sự đồng cảm bị bào mòn theo thời gian.

Người có EQ thấp thường cười rất dễ trước những tình huống như vậy mà ít nghĩ đến cảm xúc của nhân vật trong video. Họ xem đó là chuyện "vui thôi" mà không nhận ra mỗi lượt xem, mỗi lượt chia sẻ đều góp phần khiến những nội dung thiếu tôn trọng người khác lan truyền mạnh hơn.

Trong khi đó, người có EQ cao thường cân nhắc trước khi tương tác. Họ hiểu rằng tiếng cười không nên được xây dựng trên sự tổn thương hay danh dự của người khác.