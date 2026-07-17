Người Việt mắc sai lầm khi ngâm rau bằng nước muối

Ngâm rau bằng nước muối gần như đã trở thành một thói quen quen thuộc trong nhiều căn bếp Việt. Chỉ cần cho một ít muối vào chậu nước, ngâm vài phút rồi rửa lại là nhiều người cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng. Thế nhưng, không ít quan niệm xoay quanh cách làm này lại chưa hoàn toàn chính xác. Nếu hiểu sai, việc ngâm rau không những không mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Sai lầm 1: Nghĩ rằng nước muối có thể loại bỏ hết thuốc bảo vệ thực vật

Đây có lẽ là quan niệm phổ biến nhất. Nhiều người cho rằng chỉ cần ngâm rau trong nước muối là có thể loại bỏ phần lớn hóa chất còn sót lại trên bề mặt.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc ngâm rau với nước muối loãng hiệu quả hơn đáng kể so với rửa dưới vòi nước sạch đang chảy. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cách được khuyến nghị là rửa kỹ rau, củ, quả dưới nước sạch đang chảy. Việc rửa giúp loại bỏ đất cát, một phần vi khuẩn và cặn bẩn trên bề mặt, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật gây bệnh hoặc dư lượng đã thấm sâu vào bên trong thực phẩm.

Nói cách khác, nước muối không phải là "lá chắn" giúp loại bỏ toàn bộ hóa chất như nhiều người vẫn nghĩ.

Sai lầm 2: Càng ngâm lâu, rau càng sạch

Không ít người có thói quen ngâm rau 20-30 phút, thậm chí lâu hơn vì cho rằng thời gian ngâm càng dài thì hiệu quả làm sạch càng cao.

Trên thực tế, các chuyên gia không khuyến khích cách làm này. Việc ngâm quá lâu có thể khiến một số loại rau lá bị héo, giảm độ giòn và làm thất thoát một phần vitamin tan trong nước như vitamin C hay vitamin nhóm B. Ngoài ra, nếu nước ngâm không sạch hoặc được ngâm trong thời gian dài ở nhiệt độ phòng, vi sinh vật trong nước cũng có thể phát triển và làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn chéo.

Sai lầm 3: Chỉ ngâm nước muối rồi vớt ra là đủ

Một số người sau khi ngâm rau với nước muối chỉ để ráo rồi chế biến ngay mà không rửa lại bằng nước sạch. Đây cũng là một sai lầm.

Sau khi ngâm, rau vẫn nên được rửa lại dưới vòi nước sạch để loại bỏ bụi bẩn, cặn bám và lượng muối còn lưu lại trên bề mặt. Với các loại rau nhiều kẽ lá như xà lách, cải hay rau thơm, nên tách từng lá trước khi rửa để nước cuốn trôi đất cát hiệu quả hơn. FDA cũng khuyến nghị rửa rau quả dưới vòi nước sạch thay vì chỉ ngâm trong chậu nước.

Rửa rau thế nào mới đúng?

Theo khuyến nghị của FDA, hầu hết rau, củ, quả tươi chỉ cần được rửa dưới vòi nước sạch trước khi chế biến hoặc ăn. Không cần dùng xà phòng, nước rửa rau chuyên dụng hay các chất tẩy rửa khác vì chúng chưa được chứng minh hiệu quả hơn nước sạch và có thể để lại dư lượng không mong muốn.

Đối với rau ăn lá, nên loại bỏ những lá già hoặc dập nát bên ngoài rồi rửa từng phần dưới nước sạch. Với các loại củ có vỏ cứng như cà rốt, khoai tây, có thể dùng bàn chải mềm để chà sạch lớp đất bám bên ngoài trước khi chế biến.

Lời khuyên dành cho người nội trợ

Ngâm rau với nước muối không phải là điều cấm kỵ, nhưng cũng không nên xem đây là cách duy nhất để làm sạch rau. Điều quan trọng hơn là lựa chọn nguồn thực phẩm đáng tin cậy, loại bỏ phần rau hư hỏng, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và chế biến đúng cách. Đây mới là những biện pháp được các cơ quan an toàn thực phẩm khuyến nghị nhằm giảm nguy cơ nhiễm bẩn và giúp bữa ăn an toàn hơn.