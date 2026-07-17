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Vụ án vi phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Giáo viên Ngữ Văn đầu thú, số bị can tăng lên 27

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Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố thêm một giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi người này đầu thú trong vụ án liên quan Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nâng tổng số bị can lên 27.

Chiều 17/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm một bị can liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Theo cơ quan công an, sáng cùng ngày (17/7), Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980, trú tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là Thư ký Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và thông tin đến các cơ quan báo chí, người dân khi có diễn biến mới.

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Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

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