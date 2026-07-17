Lời khuyên đến tất cả những người hay dùng máy sấy tóc

Việc sử dụng máy sấy tóc hợp lý không chỉ giúp duy trì vẻ đẹp tự nhiên của mái tóc mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Dưới đây là 8 lưu ý quan trọng mà bất kỳ ai đang sử dụng máy sấy tóc cũng nên biết.

1. Chải tóc trước khi sấy

Nếu không chải tóc trước khi sấy, các sợi tóc rất dễ bị rối và mắc vào nhau, khiến việc sấy trở nên khó khăn. Thậm chí, tóc có thể bị cuốn vào máy sấy, dẫn đến tình trạng đứt gãy và rụng tóc.

Vì vậy, trước khi sấy, bạn nên chải tóc nhẹ nhàng để gỡ rối. Điều này giúp luồng khí nóng lưu thông đều hơn, đồng thời hạn chế tóc bị mắc vào nhau trong quá trình sấy.

2. Không sấy khi tóc còn quá ướt

Khi tóc còn đẫm nước, cấu trúc tóc sẽ yếu hơn bình thường. Việc sử dụng nhiệt độ cao ngay sau khi gội có thể làm mất độ ẩm tự nhiên của tóc, khiến tóc khô xơ, dễ gãy và chẻ ngọn.

Sau khi gội đầu, bạn nên dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng rồi để tóc khô tự nhiên khoảng 10–15 phút trước khi sử dụng máy sấy. Cách này vừa giúp rút ngắn thời gian sấy, vừa giảm nguy cơ hư tổn cho tóc.

3. Chọn chế độ sấy phù hợp

Hầu hết các máy sấy tóc hiện nay đều được trang bị chế độ sấy nóng và sấy mát với nhiều mức nhiệt khác nhau. Nhiệt độ quá cao có thể làm mất độ ẩm tự nhiên của tóc, khiến tóc khô, yếu, thiếu sức sống và dễ gãy rụng. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn có thể làm hỏng các phân tử protein trong tóc, ảnh hưởng đến cấu trúc và độ bền của sợi tóc.

Do đó, bạn nên lựa chọn mức nhiệt phù hợp và hạn chế sử dụng chế độ nhiệt cao trong thời gian dài. Trước khi sấy, có thể dùng thêm các sản phẩm chống nhiệt để bảo vệ tóc và duy trì độ ẩm.

4. Sấy khô chân tóc trước

Khi sấy tóc, hãy bắt đầu từ phần chân tóc rồi di chuyển dần xuống ngọn tóc. Cách sấy này giúp các lớp biểu bì tóc khép lại tốt hơn, từ đó tạo độ bóng mượt tự nhiên cho mái tóc. Khi sấy tóc, không nên giữ máy sấy cố định quá lâu tại một vị trí. Nhiệt tập trung liên tục sẽ làm tóc mất độ ẩm, trở nên khô, yếu và dễ hư tổn. Thay vào đó, hãy di chuyển máy sấy đều trên toàn bộ mái tóc để nhiệt được phân bổ đồng đều. Nếu có thể, hãy kết hợp chế độ sấy mát nhằm giảm tác động của nhiệt lên tóc.

Đồng thời, bạn cũng không nên tập trung sấy quá lâu ở phần đuôi tóc vì đây là khu vực dễ bị khô và chẻ ngọn.

5. Đừng giữ máy sấy quá gần tóc

Nhiều người cho rằng đưa máy sấy sát đầu sẽ giúp tóc khô nhanh hơn. Thực tế, điều này chỉ khiến tóc và da đầu chịu nhiệt quá lớn, làm tăng nguy cơ hư tổn. Khoảng cách lý tưởng giữa máy sấy và tóc là khoảng 15–20 cm. Đây là khoảng cách giúp nhiệt tỏa đều, vừa đảm bảo hiệu quả làm khô, vừa hạn chế ảnh hưởng xấu đến tóc và da đầu.

6. Lựa chọn đầu sấy phù hợp

Máy sấy tóc thường đi kèm nhiều loại đầu sấy nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau. Đầu sấy hẹp giúp tập trung luồng khí vào từng phần tóc, rút ngắn thời gian sấy và hỗ trợ tạo kiểu dễ dàng hơn. Trong khi đó, đầu sấy chải phù hợp với người có mái tóc mỏng hoặc muốn tạo độ phồng tự nhiên, giúp tóc mềm mượt và bồng bềnh.

Việc sử dụng đầu sấy phù hợp sẽ giúp nhiệt được tập trung đúng vị trí, giảm thời gian tiếp xúc nhiệt trên toàn bộ mái tóc, từ đó hạn chế hư tổn và nâng cao hiệu quả tạo kiểu.

7. Ngắt điện khi máy quá nóng

Nếu máy sấy hoạt động liên tục và trở nên quá nóng, bạn nên ngắt điện ngay lập tức. Sau đó, để máy nghỉ khoảng 10 phút trước khi tiếp tục sử dụng. Thói quen này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho người dùng mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của thiết bị, hạn chế nguy cơ hỏng hóc do quá tải.

8. Thường xuyên vệ sinh máy sấy

Máy sấy không được vệ sinh định kỳ sẽ dễ tích tụ bụi bẩn, tóc và các tạp chất, làm giảm hiệu suất hoạt động. Đây cũng là môi trường thuận lợi để vi khuẩn và nấm phát triển. Vì vậy, bạn nên vệ sinh máy sấy định kỳ từ 1–3 tháng/lần bằng khăn mềm, đồng thời làm sạch lưới lọc gió nếu có.

Việc vệ sinh thường xuyên không chỉ giúp máy hoạt động ổn định, bền bỉ mà còn hạn chế bụi bẩn bám ngược vào tóc trong quá trình sử dụng.

(Tổng hợp)