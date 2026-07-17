Đề xuất miễn phí sách giáo khoa cho hơn 2,5 triệu học sinh TPHCM

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đang lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương về đề xuất triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ năm học 2026-2027 theo hình thức mượn - trả.

Theo đề xuất, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM đều được mượn sách giáo khoa miễn phí trong suốt năm học. Chính sách cũng mở rộng đến học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ.

Riêng giáo trình Giáo dục quốc phòng và An ninh được đề xuất miễn phí từ năm học 2027-2028.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa đề xuất triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn - trả cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Ảnh: Uyên Phương

Đề xuất mới thay đổi so với phương án trước đây khi thành phố dự kiến chỉ triển khai đối với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 từ năm học 2026-2027, sau đó mở rộng dần cho các khối lớp còn lại đến năm 2029.

Để bảo đảm việc luân chuyển và sử dụng lâu dài, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của người mượn sách. Theo đó, nếu sách giáo khoa bị mất hoặc hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng do lỗi chủ quan, học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp phải bồi hoàn cho nhà trường. Hình thức bồi hoàn được ưu tiên là thay thế bằng sách giáo khoa mới cùng loại, đúng danh mục quy định.

Trong trường hợp không thể thay thế bằng hiện vật, mức bồi hoàn bằng tiền sẽ được tính theo thời gian sử dụng của sách. Cụ thể, sách sử dụng dưới một năm phải bồi hoàn 80% giá trị, từ một năm đến dưới 3 năm bồi hoàn 50%, từ 3 năm đến 5 năm bồi hoàn 20%, đối với sách đã sử dụng trên 5 năm sẽ không phải bồi hoàn bằng tiền.

Mượn, trả sách tại trường học

Theo đề xuất, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ chủ trì phối hợp với các địa phương tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa trên toàn thành phố, trình UBND TPHCM phê duyệt dự báo nhu cầu trước ngày 30/10 hằng năm. Đây sẽ là căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách phục vụ năm học tiếp theo.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho học sinh mượn sách tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ, bảo đảm hoàn tất việc bàn giao chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng.

Sau khi kết thúc năm học hoặc khi chuyển trường, thôi học, học sinh phải hoàn trả đầy đủ bộ sách đã mượn trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc.

Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa cho con trước thềm năm học mới. Ảnh: Uyên Phương

Nếu đề xuất được thông qua, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ điều phối việc luân chuyển sách giáo khoa giữa các thư viện trường học cùng cấp nhằm tận dụng tối đa nguồn sách hiện có, hạn chế mua sắm mới khi chưa cần thiết.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí hằng năm để thay thế số sách hư hỏng do hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng. TPHCM cũng dự kiến cho phép mua sắm bổ sung số lượng sách dự phòng không vượt quá 10% tổng nhu cầu thực tế nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát sinh trong năm học.

Hiện đề xuất đang được Sở GD&ĐT TPHCM lấy ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND các phường, xã cùng hiệu trưởng các trường THPT trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.