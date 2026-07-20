Tất cả người dân có lương hưu, BHXH ở Hà Nội chú ý thông báo mới nhất

Ngày 20/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã phát đi cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội.

Trước đó, ngày 19/7/2026, đơn vị này tiếp nhận phản ánh của một công dân cao tuổi đang cư trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội về việc nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ của Trung tâm. Đối tượng thông báo công dân phải đến UBND phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Qua rà soát, Trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần thực hiện bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt cao điểm liên ngành đang triển khai theo Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội. Điều này cho thấy các đối tượng đã lợi dụng thông tin về chương trình hỗ trợ của Thành phố để tạo dựng lòng tin, phát tán thông tin sai sự thật và tiếp cận người dân.

Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, UBND các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển khai đợt cao điểm liên ngành rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Hoạt động này được thực hiện theo đúng danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Người dân lưu ý, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ tới tận nhà hỗ trợ công dân cao tuổi thực hiện uỷ quyền BHXH theo quy định: không thu phí, không yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ. Ảnh minh họa

Để người dân tránh được bẫy lừa đảo, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khẳng định:

- Trung tâm không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến UBND xã, phường để bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội. Chỉ những trường hợp thuộc danh sách cần bổ sung văn bản ủy quyền theo Kế hoạch 271/KH-UBND mới được các cơ quan chức năng phối hợp liên hệ và hỗ trợ theo quy trình đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Cán bộ Trung tâm không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng, chuyển tiền, cung cấp số Căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường dẫn lạ thông qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

- Đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật hoặc không có khả năng đi lại thuộc diện cần hỗ trợ, cán bộ Trung tâm sẽ phối hợp với UBND xã, phường trực tiếp đến nơi cư trú để thực hiện miễn phí theo đúng quy trình của đợt cao điểm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đề nghị người dân đặc biệt lưu ý:

- Không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu bổ sung thông tin bảo hiểm xã hội khi chưa được kiểm chứng.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

- Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động xác minh thông tin thông qua Tổng đài 024 1022, nhánh phím 7 hoặc liên hệ trực tiếp Điểm Phục vụ hành chính công gần nhất để được hướng dẫn.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, toàn bộ hoạt động hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đợt cao điểm đều được triển khai theo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm, Bảo hiểm xã hội thành phố, UBND các xã, phường và hệ thống Tổ hành chính công xung kích. Danh sách người dân thuộc diện cần hỗ trợ được rà soát, xác minh theo quy trình thống nhất trước khi tổ chức hướng dẫn hoặc đến tận nơi hỗ trợ đối với các trường hợp người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đi lại.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu mạo danh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hoặc các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân phản ánh ngay qua Tổng đài 024 1022, nhánh phím 7 hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội﻿