Bác sĩ cảnh báo: 1 THÓI QUEN sau bữa ăn nhiều người Việt làm mỗi ngày có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp, nên thay đổi trước tuổi 40

Thói quen sau ăn tưởng vô hại nhưng âm thầm gây bất lợi cho cơ thể

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người hình thành một "kịch bản" quen thuộc sau mỗi bữa ăn là vừa ăn xong đã quay lại bàn làm việc, ngồi trước máy tính để xử lý công việc hoặc cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Với dân văn phòng, điều này gần như diễn ra mỗi ngày và hiếm ai cho rằng đó là vấn đề đáng lo ngại.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khoảng thời gian ngay sau bữa ăn là lúc cơ thể bước vào giai đoạn tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng mạnh mẽ nhất. Hệ tiêu hóa cần tăng lưu lượng máu để thực hiện các hoạt động này, đồng thời hàng loạt quá trình trao đổi chất cũng diễn ra liên tục.

Nếu duy trì tư thế ngồi bất động trong thời gian dài ngay sau khi ăn, đặc biệt là kết hợp với việc tập trung cao độ vào công việc hoặc sử dụng điện thoại liên tục, cơ thể có thể không đạt được trạng thái phục hồi tối ưu sau bữa ăn.

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Một số bác sĩ cho biết, trên thực tế lâm sàng, nhiều người trẻ gặp các vấn đề về nội tiết hoặc sức khỏe chuyển hóa đều có điểm chung là ít vận động sau bữa ăn và duy trì lối sống tĩnh tại trong thời gian dài. Dù đây không phải nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tuyến giáp, nhưng có thể trở thành một trong những yếu tố bất lợi đối với sức khỏe nội tiết nếu kéo dài nhiều năm.

Theo các chuyên gia, ngồi yên ngay sau bữa ăn có thể tạo ra ba tác động đáng lưu ý. Thứ nhất, quá trình tuần hoàn máu có thể diễn ra kém linh hoạt hơn. Sau khi ăn, máu được ưu tiên đưa đến hệ tiêu hóa để hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng. Nếu cơ thể gần như không vận động trong thời gian dài, việc lưu thông máu toàn thân có thể giảm hiệu quả, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan, trong đó có tuyến giáp, tuyến nội tiết nhỏ nằm ở phía trước cổ nhưng đóng vai trò quan trọng trong điều hòa quá trình trao đổi chất.

Thứ hai, việc ít vận động khiến quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn. Trong khi đó, vận động nhẹ sau bữa ăn có thể hỗ trợ tuần hoàn máu và hệ bạch huyết hoạt động hiệu quả hơn, giúp cơ thể thích nghi tốt với giai đoạn tiêu hóa. Và cuối cùng là ngồi liên tục để làm việc ngay sau ăn khiến cơ thể khó chuyển sang trạng thái thư giãn cần thiết. Căng thẳng kéo dài làm gia tăng hormone stress, từ đó có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ nội tiết.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, bệnh tuyến giáp thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: yếu tố di truyền, bệnh tự miễn, chế độ dinh dưỡng, lượng i-ốt nạp vào cơ thể và môi trường sống. Tuy nhiên, việc duy trì một lối sống lành mạnh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tuyến giáp cũng như sức khỏe tổng thể.

3 điều chỉnh nhỏ tạo nên khác biệt lớn cho sức khỏe

Không cần vận động mạnh sau bữa ăn, chỉ một vài thay đổi nhỏ cũng có thể giúp cơ thể khỏe hơn. Thay vì ngồi hoặc nằm ngay, hãy dành khoảng 10 phút để đi bộ nhẹ, đứng thư giãn hoặc kéo giãn cơ thể. Thói quen này giúp hỗ trợ tuần hoàn và tiêu hóa.

Ngoài ra, nên hạn chế cúi đầu dùng điện thoại quá lâu sau khi ăn. Tư thế này có thể gây áp lực lên vùng cổ, vai gáy và khiến cơ thể thêm mệt mỏi. Hãy dành vài phút ngẩng đầu, hít thở sâu để cơ thể được thư giãn.

Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là xây dựng nhịp sinh hoạt điều độ. Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế căng thẳng kéo dài và bổ sung lượng i-ốt phù hợp theo khuyến nghị đều là những thói quen có lợi cho sức khỏe tuyến giáp.

Các bác sĩ lưu ý, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy ngồi ngay sau bữa ăn là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tuyến giáp. Tuy nhiên, việc duy trì lối sống ít vận động trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, béo phì, bệnh tim mạch và các vấn đề về nội tiết.

Vì vậy, thay vì ngồi lâu sau bữa ăn, hãy hình thành thói quen đơn giản như đứng dậy, đi bộ nhẹ vài phút để cơ thể thư giãn và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Những thay đổi nhỏ nhưng được duy trì đều đặn mỗi ngày có thể tạo nên nền tảng sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Bohe