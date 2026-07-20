Vì sao gọi là dép tổ ong?

Dép tổ ong là món đồ quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Từ sân trường, công trường đến những chuyến đi biển, đôi dép này xuất hiện ở khắp nơi. Thế nhưng, dù sử dụng suốt nhiều năm, không ít người vẫn chưa từng thắc mắc vì sao loại dép này lại có cái tên đặc biệt như vậy.

Thực tế, "dép tổ ong" không phải tên của một thương hiệu mà là cách gọi dân gian dựa trên hình dáng của đôi dép. Quan sát phần mặt dép sẽ thấy hàng chục lỗ tròn nhỏ được bố trí đều khắp bề mặt. Kiểu sắp xếp này khiến nhiều người liên tưởng đến những lỗ trên một bánh tổ ong, từ đó cái tên "dép tổ ong" dần trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Dù có nhiều nhà sản xuất khác nhau, chỉ cần giữ kiểu thiết kế đặc trưng ấy, người tiêu dùng vẫn quen gọi chung là dép tổ ong.

Những chiếc lỗ không chỉ để "cho đẹp"

Nhiều người nghĩ các lỗ trên mặt dép chỉ nhằm tạo điểm nhấn về hình thức, nhưng thực tế chúng còn có nhiều công dụng. Khi đi dưới trời mưa hoặc ở những nơi ẩm ướt, nước có thể thoát qua các lỗ thay vì đọng lại trên mặt dép, giúp bàn chân bớt trơn trượt. Thiết kế này cũng giúp giảm lượng nhựa sử dụng trong quá trình sản xuất, từ đó khiến đôi dép nhẹ hơn mà vẫn giữ được độ cứng cần thiết. Ngoài ra, các khoảng rỗng còn góp phần tạo độ đàn hồi nhất định khi di chuyển. Chính sự đơn giản nhưng hợp lý ấy đã giúp dép tổ ong trở thành một trong những mẫu dép phổ biến nhất trong nhiều thập kỷ.

Vì sao dép tổ ong bền đến vậy?

Ngoài thiết kế đặc trưng, dép tổ ong còn nổi tiếng nhờ độ bền. Phần lớn sản phẩm được làm từ nhựa EVA hoặc PVC, hai loại vật liệu có khả năng chịu nước, khó mục, dễ vệ sinh và ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Người dùng có thể mang khi đi mưa, đi biển hoặc làm việc ngoài trời mà không cần quá lo lắng. Đây cũng là lý do dép tổ ong xuất hiện ở nhiều môi trường khác nhau, từ gia đình, trường học, bệnh viện đến công trường xây dựng.

Một cái tên bình dị đã gắn với nhiều thế hệ

Không ai biết chính xác cụm từ "dép tổ ong" xuất hiện từ khi nào, nhưng cách gọi này đã được người Việt sử dụng từ nhiều năm trước và dần trở thành tên gọi quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Đến nay, dù thị trường có thêm nhiều mẫu dép hiện đại với kiểu dáng đa dạng, dép tổ ong vẫn giữ được chỗ đứng riêng nhờ giá thành rẻ, độ bền cao và sự tiện dụng. Có lẽ cũng vì thế mà chỉ cần nhắc đến "dép tổ ong", hầu hết người Việt đều hình dung ngay đôi dép nhựa với những hàng lỗ tròn đặc trưng – một thiết kế giản dị nhưng đã gắn bó với tuổi thơ và cuộc sống của biết bao thế hệ.