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Vì sao khăn mặt dùng lâu lại cứng?

| | Sống

Vì sao khăn mặt dùng lâu lại cứng?

Nhiều người sử dụng khăn mặt sau một thời gian đều thấy khăn có dấu hiệu “cứng đơ”.

Khăn mặt mới mua thường mềm mại, thấm nước tốt. Thế nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng, nhiều người nhận thấy khăn ngày càng cứng, khô ráp, thậm chí có mùi hôi dù vẫn được giặt thường xuyên. Điều này không hẳn là do khăn đã “hết hạn”, mà chủ yếu đến từ cách sử dụng và bảo quản.

Vì sao khăn mặt dùng lâu lại cứng?

Có 4 nguyên nhân phổ biến:

1. Cặn bột giặt và nước xả tích tụ trong sợi vải

Nhiều người nghĩ rằng càng nhiều bột giặt hoặc nước xả thì khăn càng sạch, càng mềm. Thực tế ngược lại, nếu không được xả kỹ, các chất này sẽ bám lại trong sợi vải, khiến khăn mất độ bông xốp và dần trở nên cứng.

Đặc biệt, nước xả vải còn tạo một lớp màng bao quanh sợi bông. Dùng quá thường xuyên có thể khiến khăn mềm lúc đầu nhưng lại giảm khả năng thấm hút nước sau một thời gian.

2. Nước cứng khiến khoáng chất bám vào khăn

Ở những khu vực có nguồn nước chứa nhiều canxi, magie (nước cứng), các khoáng chất sẽ tích tụ trong sợi vải sau nhiều lần giặt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến khăn trở nên thô ráp dù vẫn còn mới.

3. Phơi khăn không đúng cách

Khăn được phơi ở nơi ẩm thấp, thiếu nắng hoặc không đủ gió sẽ khó khô hoàn toàn. Độ ẩm kéo dài khiến sợi vải dễ bị xơ cứng, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, gây mùi khó chịu. Ngược lại, nếu phơi dưới nắng gắt quá lâu liên tục, tia UV cũng có thể làm sợi bông khô và giòn hơn.

4. Giặt quá lâu hoặc dùng khăn quá lâu

Theo thời gian, các sợi bông sẽ bị mài mòn do ma sát trong quá trình giặt và sử dụng. Khi cấu trúc sợi bị hư hại, khăn không còn giữ được độ mềm mại như ban đầu.

Làm thế nào để khăn mềm trở lại?

Nếu khăn chưa quá cũ, bạn có thể thử một số cách sau:

- Giảm lượng bột giặt và hạn chế dùng quá nhiều nước xả.

- Xả khăn thật kỹ sau khi giặt.

- Định kỳ ngâm khăn với giấm trắng hoặc baking soda rồi giặt lại để loại bỏ cặn bám và khử mùi.

- Phơi khăn ở nơi thông thoáng, có nắng nhẹ hoặc nhiều gió.

- Giặt riêng khăn mặt, tránh giặt chung với quần áo có khóa kéo hoặc vật cứng để giảm ma sát.

Bao lâu nên thay khăn mặt?

Ngay cả khi không bị rách, khăn mặt cũng không nên dùng quá lâu. Các chuyên gia thường khuyến nghị thay khăn sau khoảng 6 tháng đến 1 năm, tùy tần suất sử dụng và cách bảo quản. Nếu khăn có những dấu hiệu như cứng dù đã giặt sạch, thấm nước kém, có mùi hôi dai dẳng hoặc sợi vải xơ nhiều, đây là lúc nên thay khăn mới để đảm bảo vệ sinh cho làn da.

Thư Hân

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
sợi vải

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