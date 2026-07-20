Rất nhiều bác sĩ nhi khoa khuyên cha mẹ cho con làm ĐIỀU NÀY 2 giờ mỗi ngày: Không tốn tiền mà con ngày càng thông minh!

Hiện nay, việc nuôi dạy con đang rơi vào một vòng xoáy "chạy đua". Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho các lớp học thêm, đồ chơi giáo dục hay tài liệu học tập, nhưng lại ít dành thời gian đưa con ra ngoài hít thở không khí trong lành, vui chơi giữa thiên nhiên.

Không ít người cho rằng thời gian của con rất quý, nên phải dùng để học, luyện chữ hay phát triển năng khiếu. Việc vui chơi ngoài trời bị xem là "lãng phí".

Tuy nhiên, nhiều bác sĩ nhi khoa và chuyên gia phát triển trẻ em đều có chung một lời khuyên: So với nhiều khóa học đắt tiền, việc cho trẻ dành khoảng 2 giờ mỗi ngày ở ngoài trời lại là một trong những "khoản đầu tư" đáng giá nhất cho sự phát triển của trẻ. Thói quen này có thể mang lại nhiều lợi ích cho thị lực, khả năng tập trung, sức khỏe tinh thần, thể chất và sự phát triển của não bộ.

Nhiều vấn đề thường gặp ở trẻ thực tế có liên quan đến việc trẻ ít tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, ít vận động và ít được hòa mình vào thiên nhiên.

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1. Dành thời gian ngoài trời giúp giảm nguy cơ cận thị

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tăng thời gian hoạt động ngoài trời có liên quan đến nguy cơ mắc cận thị thấp hơn ở trẻ em. Khi ở trong nhà quá lâu và phải nhìn gần liên tục, mắt phải điều tiết nhiều hơn. Trong khi đó, ánh sáng tự nhiên ngoài trời được cho là có vai trò kích thích võng mạc tiết dopamine – một yếu tố được các nhà khoa học cho rằng có thể giúp làm chậm sự phát triển bất thường của nhãn cầu, từ đó góp phần giảm nguy cơ cận thị.

Vì vậy, dù trẻ bận học đến đâu, việc duy trì thời gian hoạt động ngoài trời vẫn rất có ý nghĩa đối với sức khỏe đôi mắt. Đây cũng là điều mà đèn chống cận hay các bài tập cho mắt khó có thể thay thế hoàn toàn.

2. Thiên nhiên giúp trẻ tập trung tốt hơn

Không gian trong nhà thường ít thay đổi và ít kích thích các giác quan. Ngược lại, khi được chạy nhảy, leo trèo, quan sát cây cối, côn trùng hay địa hình tự nhiên, trẻ có cơ hội vận động và sử dụng đồng thời nhiều giác quan. Nhiều chuyên gia cho rằng hoạt động ngoài trời giúp trẻ giải phóng năng lượng, từ đó dễ bình tĩnh hơn khi quay lại học tập hoặc làm bài.

3. Trẻ thường ổn định cảm xúc hơn khi được gần gũi thiên nhiên

Ngày càng có nhiều trẻ gặp các vấn đề như căng thẳng, dễ cáu gắt, áp lực học tập hoặc lo âu. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với không gian xanh, ánh nắng và không khí trong lành có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Việc dành thời gian ngoài trời mỗi ngày giống như khoảng nghỉ giúp não bộ được thư giãn sau thời gian học tập.

4. Vận động ngoài trời giúp nâng cao thể lực

Những trẻ thường xuyên ở trong nhà, ít vận động có thể dễ gặp các vấn đề như thể lực kém hoặc sức bền không tốt. Hoạt động ngoài trời kết hợp với ánh nắng hợp lý giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi và phát triển hệ xương. Đồng thời, vận động cũng giúp tăng cường chức năng tim phổi và cải thiện sức khỏe tổng thể.

5. Thiên nhiên kích thích khả năng quan sát và sáng tạo

Sách vở mang đến kiến thức, nhưng thiên nhiên cũng là một "lớp học" sống động. Quan sát cây cối thay đổi theo mùa, côn trùng, chim chóc hay các hiện tượng tự nhiên giúp trẻ mở rộng hiểu biết, rèn khả năng quan sát và nuôi dưỡng trí tưởng tượng.Những trải nghiệm này cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho việc học văn, khoa học và nhiều lĩnh vực khác.

Nhiều phụ huynh lo rằng dành thời gian ngoài trời sẽ làm ảnh hưởng đến việc học. Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng nghỉ ngơi hợp lý và vận động đầy đủ có thể giúp trẻ học tập hiệu quả hơn, thay vì chỉ tăng thời lượng ngồi vào bàn học.

Với nhiều gia đình, việc đi dạo buổi sáng, chơi ở công viên vào chiều tối hoặc dành thời gian khám phá thiên nhiên vào cuối tuần là những cách đơn giản để trẻ vừa vận động, vừa thư giãn. Thay vì chỉ tập trung vào các lớp học hay chương trình bổ trợ, cha mẹ cũng có thể tận dụng những "nguồn tài nguyên miễn phí" như ánh nắng, cây xanh và không gian ngoài trời để đồng hành cùng sự phát triển của con.