Khách chuyển khoản thừa 500.000 đến vài triệu đồng nhưng chủ cửa hàng không nhận được: Công an đưa thanh niên đi Honda Vision về trụ sở làm việc

Lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là một nam thanh niên điều khiển xe mô tô, thường xuyên thay đổi trang phục, đeo khẩu trang, sử dụng nhiều xe mô tô khác nhau đến các cửa hàng, tạp hóa để mua hàng.



Theo đó, sau khi thống nhất việc mua bán và giá cả, đối tượng tạo lập biên lai thanh toán thành công, chụp ảnh màn hình đưa cho chủ cửa hàng xem để xác thực giao dịch.

Đáng chú ý, số tiền trong biên lai thường thể hiện cao hơn giá trị hàng hóa từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng. Đối tượng sau đó đề nghị chủ cửa hàng trả lại bằng tiền mặt phần chênh lệch do “chuyển khoản nhầm”. Tuy nhiên, thực tế, đối tượng không chuyển tiền vào tài khoản của chủ cửa hàng mà sử dụng phần mềm để làm giả biên lai. Sau khi nhận được tiền mặt, đối tượng nhanh chóng điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Sau khi nắm tình hình, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã tổ chức lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, xác minh đối tượng.

Khoảng 16h30 ngày 18/07/2026, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà phát hiện đối tượng T.V.G điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu đỏ, mặc áo khoác màu đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đến quầy trái cây của chị N.T.N để mua hàng với thủ đoạn tương tự. Khi chị N.T.N đang chuẩn bị giao tiền cho đối tượng, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, đưa T.V.G về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, T.V.G đã thừa nhận hành vi tạo lập các biên lai thanh toán giả để thực hiện việc mua hàng tại nhiều cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn các xã thuộc khu vực Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng T.V.G cùng phương tiện tại Công an xã Đinh Văn Lâm Hà

Qua vụ việc trên, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà khuyến cáo người dân, nhất là các hộ kinh doanh, cửa hàng tạp hóa, khi thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin chuyển khoản, tuyệt đối không giao hàng hóa hoặc trả lại tiền chênh lệch khi chưa nhận được tiền trong tài khoản, kể cả khi người mua cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.

Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo biến động số dư từ ngân hàng hoặc trực tiếp kiểm tra tài khoản của mình để xác định đã nhận được tiền, không chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công do người mua cung cấp.

Ngoài ra, người dân không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ứng dụng ngân hàng, mã xác thực OTP, email và các thông tin cá nhân quan trọng cho bất kỳ ai, kể cả trường hợp người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ Cảnh sát khu vực, Công an xã trên địa bàn hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng