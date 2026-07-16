Bữa cơm ngày hè nắng nóng chỉ cần 4 món ăn ngon miệng, dễ nấu này là "sạch bay" cả nồi cơm

Những ngày hè oi bức vẫn tiếp diễn với nhiệt độ và độ ẩm cao, mang lại cho chúng ta cảm giác rất nóng nực và khó chịu. Không khí nóng ẩm khiến bạn cảm thấy nhớp nháp khắp người. Chỉ cần cử động nhẹ cũng sẽ khiến đầm đìa mồ hôi, dễ cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh, thậm chí mất cả cảm giác thèm ăn.

Nếu vẫn tiếp tục dùng các loại đồ uống lạnh, những món ăn nhiều dầu mỡ, cay vào mùa hè sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho cơ thể và hệ tiêu hóa. Thế hệ ông bà ta đã nói rằng giữ gìn sức khỏe trong những ngày hè nóng bức không phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, mà phụ thuộc vào chế độ ăn uống nhẹ nhàng và theo mùa. Vào mùa hè, thay vì ăn nhiều thức ăn nhiều thịt để bổ sung dinh dưỡng, hãy tập trung vào ăn các loại rau củ tươi ngon theo mùa và các loại canh thanh nhẹ. Một chế độ ăn uống cân bằng giữa thịt và rau củ, nhẹ nhàng và ngon miệng sẽ làm dịu dạ dày và giúp bạn cảm thấy sảng khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng.

Hôm nay chúng tôi chia sẻ 4 món ăn nhà làm hợp bối cảnh mùa hè nóng bức. Trong đó có 2 món xào, 1 món trộn và 1 món canh. Tất cả các nguyên liệu đều thông dụng và dễ dàng tìm thấy ở chợ. Những món ăn này cũng dễ nấu, nhanh chóng, tươi mát và không gây khó tiêu. Dưới đây là chi tiết công thức các món ăn mà bạn có thể tham khảo nhé!

1. Rau dền đỏ xào tỏi

Một loại rau có rất nhiều vào mùa hè đó chính là rau dền đỏ. Với loại rau này, bạn có thể chế biến được nhiều món ăn như luộc, nấu canh và đặc biệt là xào với tỏi băm. Món ăn sau khi chế biến có màu sắc đẹp mắt, với thân đỏ rực rỡ kết hợp những chiếc lá xen lẫn màu xanh ngọc bích. Dầu nóng tỏa ra hương thơm tỏi nồng nàn thấm đẫm vào từng lá, tạo nên hương vị mềm mại, mượt mà và ngọt dịu, không hề có cảm giác dai xơ.

Món ăn này tươi ngon, thơm phức, thanh đạm, sảng khoái và giải khát. Sau khi ăn, vị ngọt tự nhiên của rau củ sẽ lan tỏa trong miệng bạn. Món ăn không hề ngấy dầu mỡ. Khi bạn không có cảm giác thèm ăn trong những ngày hè nóng bức, hãy xào một đĩa món này. Món ăn đơn giản, ăn kèm với cơm rất ngon, là món ăn mùa hè hoàn hảo để giúp bạn giải nhiệt.

Nguyên liệu: 300g rau dền đỏ, 5 tép tỏi băm, gia vị, bột nêm vị gà.

Cách làm món rau dền đỏ xào tỏi

Loại bỏ rễ già và lá vàng của rau dền đỏ, rửa sạch, để ráo và để riêng. Tỏi đập dập và băm nhỏ. Làm nóng dầu trong chảo, cho một nửa lượng tỏi băm vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi tỏi dậy mùi thơm nồng. Vặn lửa lớn và cho rau dền đỏ vào. Xào nhanh trên lửa lớn để giữ được độ tươi và mềm. Xào đến khi lá hơi mềm. Thêm một chút gia vị, bột nêm rồi cho phần tỏi băm còn lại vào và đảo đều. Tắt bếp ngay sau khoảng 10 giây để tránh tỏi bị nhão và giữ được độ giòn, mềm của tỏi.

2. Đậu cô ve xào thịt

Đậu cô ve vào mùa hè rất mềm, mọng nước và ngon ngọt, là loại rau theo mùa hoàn hảo để ăn kèm với cơm. Khi xào với thịt nạc heo đậm đà, mỗi miếng đậu sẽ thấm đẫm hương thơm của thịt, lớp vỏ hơi nhăn lại trong khi bên trong vẫn giòn và mềm, thơm ngon, càng ăn càng thấy hấp dẫn.

Món ăn này có độ giòn của rau củ và hương vị đậm đà, thơm ngon của thịt heo. Nó có vị bùi béo nhưng không quá ngấy hay nặng bụng, rất thích hợp cho những ngày hè oi bức. Món ăn đơn giản, đậm chất gia đình này ăn kèm với cơm rất ngon; cả người lớn lẫn trẻ em đều sẽ thích.

Nguyên liệu: 250g đậu cô ve, 100g thịt nạc thăn, 2 tép tỏi, gia vị, một chút nước tương, dầu ăn.

Cách làm món đậu cô ve xào thịt

Đậu cô ve tước bỏ xơ cạnh, rửa sạch, cắt vát thành các dải mỏng. Thịt thái sợi dài ướp với ít nước tương. Tỏi băm nhỏ. Cho chút dầu ăn vào chảo, sau đó trút thịt vào xào sơ rồi lấy ra đĩa. Thêm một chút dầu ăn vào chảo, cho tỏi vào phi thơm. Sau đó cho đậu cô ve và chút gia vị vào xào khoảng 5 phút. Tiếp theo cho thịt vào xào thêm 2 phút nữa, nêm nếm cho vừa miệng rồi tắt bếp.

3. Rau muống trộn chua cay

Trong thời tiết nóng nực, không gì tuyệt hơn một món ăn nguội thanh mát! Rau muống tươi, sau khi chần qua, có màu xanh tươi và trong suốt mà không bị vàng. Với thân giòn và lá mềm, tươi mát tạo nên sự kết hợp tuyệt vời về kết cấu.

Món ăn này được trộn đều với nước sốt chua cay được pha chế hoàn hảo, hương thơm của tỏi, giấm và một chút vị ngọt hòa quyện tuyệt vời. Hương vị tươi mát và đậm đà sẽ ngay lập tức đánh thức vị giác của bạn. Ít chất béo và nhẹ nhàng, giúp giảm cảm giác ngấy và xua tan mệt mỏi. Một đĩa rau muống trộn chua cay sẽ giúp xua tan phần lớn sự ngột ngạt, nóng bức, rất thích hợp cho những ngày hè nóng nực.

Nguyên liệu: 150g rau muống, 3 tép tỏi, 1 quả ớt, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, 1 thìa canh đường, 1 chút dầu mè.

Cách làm món rau muống trộn chua cay

Loại bỏ phần cuống cứng của rau muống, cắt thành từng đoạn nhỏ và rửa sạch. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và dầu ăn, rồi chần rau muống trong 40 mươi giây. Ngay sau đó rửa sạch, làm nguội rau muống trong nước lạnh để giữ được màu xanh tươi và độ giòn. Vắt bớt nước thừa, để riêng dùng sau. Cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào bát, sau đó thêm nước tương, giấm balsamic, một ít đường và dầu mè, trộn đều để làm nước sốt. Rưới đều nước sốt lên rau muống và trộn đều. Món này đơn giản, nhanh chóng, ngon miệng và dễ làm.

4. Canh bí đao và sườn heo

Trong những ngày hè nóng bức và ẩm ướt, tốt nhất nên ăn những món ăn nhẹ và bổ dưỡng. Món canh bí đao và sườn heo này là một lựa chọn tuyệt vời! Nước dùng trong veo, sườn heo mềm và đậm đà hương vị, còn bí đao ngấm vị ngon của nước dùng, trở nên trong suốt, mềm mại và tan chảy trong miệng.

Món canh này tươi ngon nhưng không ngấy, vị dịu nhẹ và ngọt. Nó thỏa mãn cơn thèm thịt của bạn đồng thời bổ sung nước dùng giúp cơ thể giảm khô rát. Canh nhẹ nhàng và bổ dưỡng mà không gây gánh nặng cho tỳ vị, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ăn thường xuyên vào những ngày hè nóng bức sẽ giúp bạn sảng khoái, giảm mệt mỏi.

Nguyên liệu: 300g sườn heo, 1 khúc bí đao, gia vị, gừng lát, hành thái nhỏ, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách nấu món canh sườn heo và bí đao

Cho sườn heo vào nồi nước, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn, chần qua, hớt bỏ bọt trên bề mặt, vớt ra và rửa sạch. Gọt bỏ vỏ và ruột bí đao, rửa sạch rồi cắt thành miếng dày. Cho sườn heo vào nồi, thêm nước, gừng thái lát, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 30-40 phút. Thêm các miếng bí đao vào và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 10-15 phút, cho đến khi bí đao trở nên trong và mềm. Cuối cùng, thêm một chút muối để nêm nếm đơn giản. Không cần nêm nếm cầu kỳ; chỉ cần giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của các nguyên liệu. Lấy ra tô và thêm hành lá thái nhỏ.

Tóm lại

Với những ngày hè, chế độ ăn uống của bạn thực sự không cần quá phức tạp. Tuân theo mùa và ăn những bữa ăn nhẹ là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe. 4 món ăn kiểu nhà làm này có sự cân bằng hoàn hảo giữa thịt và rau, thức ăn khô và lỏng. Chúng rất dễ làm, nhanh chóng và dễ chuẩn bị, lại có hương vị tươi mát, ngon miệng, rất phù hợp với khẩu vị trong mùa hè nóng nực.