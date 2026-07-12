Món ăn gì đây mà hot rần rần trên MXH, chị em đua nhau làm theo và trầm trồ khen "ăn một miếng là ghiền luôn"

Những ngày gần đây, khắp mạng xã hội như bị "chiếm sóng" bởi những hình ảnh khoe thành phẩm một món ăn vừa tự nấu xong của cư dân mạng. Chỉ cần lướt một vòng TikTok hay Facebook, Threads là thấy không chỉ các chị em mà các anh em cũng đồng loạt "fomo" khoe thành quả, từ chiếc nồi đang đun sôi sục sục thơm lừng đến chiếc đĩa đầy ắp những miếng thịt vàng óng xen lẫn dưa chua. Và nguồn gốc của cơn sốt này xuất phát từ một khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Anh trai OSAD - một thành viên được nhiều người yêu mến, đã tự tay vào bếp nấu món "Thịt ba chỉ kho dưa chua" này đãi các anh em trong nhà chung. Không cầu kỳ, không phải món cao cấp, chỉ là thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn kho cùng dưa chua, được nêm nếm gia vị đậm đà. Thế nhưng chính sự chân chất, gần gũi ấy lại chạm đến trái tim khán giả. Màn trình bày của anh không chỉ là nấu ăn, mà còn là chia sẻ tình cảm, là hơi ấm gia đình giữa guồng quay của show thực tế. Từ đó, món ăn lan tỏa như một làn sóng, trở thành "thử thách bếp núc" được chị em nhiệt tình học theo.

Ngay sau khi hình ảnh anh trai OSAD trổ tài đi chợ, nấu món ăn đãi các anh trai "bùng nổ" thì mọi người muốn được tận miệng thưởng thức xem ngon thế nào mà ai cũng khen. Cũng vì thế mà hành loạt những hình ảnh, video nấu món ăn từ người hâm mộ học theo. Nhiều người sau khi thử nghiệm đã đăng hình ảnh kèm bình luận "ngon điên"; "ngon tuyệt vời"; "ăn một miếng là ghiền luôn"; "món nhậu lai rai cũng xuất sắc"... Có lẽ vì nó cân bằng hoàn hảo giữa béo - chua - mặn - ngọt, vừa quen thuộc như bữa cơm mẹ nấu, vừa có chút mới mẻ trong cách kết hợp nên món ăn được hưởng ứng rầm rộ.

Điều thú vị nhất là cách một món ăn đơn giản lại kết nối cộng đồng. Từ các chị em nội trợ bận rộn đến các bạn trẻ mới vào bếp, ai cũng hào hứng thử. Người thì quay video từng bước, người thì chỉnh sửa công thức theo khẩu vị gia đình (thêm ớt, thêm sả, hay kho với trứng cút). Nó không chỉ là xu hướng ẩm thực, mà còn là niềm vui được lan tỏa, là cơ hội để mọi người cùng nhau vào bếp, cùng khoe thành quả và cùng thưởng thức.

Trong thời đại mà món ăn cầu kỳ, sang chảnh thường được chú ý, thì thịt ba chỉ kho dưa chua nhắc nhở chúng ta rằng ẩm thực Việt Nam vốn dĩ gần gũi và đầy sức sống. Đôi khi chỉ cần những nguyên liệu đơn giản, dân dã là vài miếng thịt ba chỉ tươi ngon và ít dưa chua là đủ để tạo nên một món ăn cực ngon, đưa cơm và khiến ai cũng hạnh phúc. Cơn sốt này không chỉ làm "bùng nổ" bếp núc mà còn khơi dậy tình yêu với những món ăn truyền thống, được biến tấu một cách sáng tạo.

Bạn đã thử làm món thịt ba chỉ kho dưa chua chưa? Ngay dưới đây là công thức làm món thịt ba chỉ kho dưa chua mà bạn có thể nấu thử cho gia đình thưởng thức nhé!

Nguyên liệu: 500g thịt ba chỉ, 250g dưa cải muối chua, 2 thìa rượu nấu ăn, 3-5 thìa canh nước tương, một ít đường phèn, 1 thìa canh nước tương đen, 3-5 lát gừng, 5 tép tỏi, muối, 2-3 cây nấm hương (tùy thích).

Cách làm món thịt ba chỉ kho dưa

Bước 1: Chần sơ các miếng thịt ba chỉ. Sau đó thái thành các miếng vuông vừa phải. Rửa dưa cải muối chua để loại bỏ bớt muối, nắm bớt nước rồi thái nhỏ. Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi thả đường phèn vào xào đến khi chuyển màu caramel. Sau đó bạn cho thịt ba chỉ vào đảo đều cho đến khi thịt tiết ra dầu và chuyển sang màu nâu cả hai mặt.

Bước 2: Khi phần lớn mỡ đã tan chảy, cho nấm hương, gừng và tỏi, vào xào thơm. Tiếp theo bạn nêm nửa muỗng canh nước dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen và một chút muối. Tiếp tục xào đều cho thịt ngấm gia vị. Tiếp đó bạn đổ lượng nước vào ngập thịt. Lúc này, bạn có thể cho thêm một ít rượu nấu ăn để khử mùi khó chịu. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 30-40 phút. Thêm dưa cải muối chua vào và đun nhỏ lửa thêm 10-15 phút nữa. Khi thịt đã mềm, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại rồi dọn ra ăn!

Nếu chưa thử món thịt ba chỉ kho dưa chua thì bạn nên thử ngay đi, đảm bảo sẽ hiểu tại sao nó lại khiến bao người mê mẩn đến vậy.