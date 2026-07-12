Kiểu uống cà phê có hại cho nam giới

Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều người tỉnh táo và tập trung hơn khi làm việc. Một số nghiên cứu cũng cho thấy tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải có thể mang lại lợi ích nhất định đối với sức khỏe sinh lý nam. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, uống quá nhiều cà phê có thể gây tác động ngược, ảnh hưởng đến testosterone, chất lượng tinh trùng và sức khỏe sinh sản.

Uống cà phê ở mức vừa phải có thể mang lại một số lợi ích

Uống cà phê ở mức vừa phải có thể mang lại một số lợi ích (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Medlatec, cà phê chứa caffeine, chất chống oxy hóa và axit chlorogenic. Ở mức tiêu thụ hợp lý, caffeine có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, trong khi các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do.

Caffeine có thể góp phần làm tăng sản xuất ATP, nguồn năng lượng cần thiết cho hoạt động của tinh trùng, từ đó hỗ trợ khả năng di chuyển. Các chất chống oxy hóa trong cà phê cũng có thể giúp hạn chế tổn thương DNA của tinh trùng do gốc tự do gây ra.

Ngoài ra, theo chuyên trang sức khỏe Very Well Health, một số nghiên cứu còn ghi nhận nam giới uống khoảng 1 - 2 cốc cà phê mỗi ngày (tương đương 85 - 170 mg caffeine) có nguy cơ rối loạn cương dương thấp hơn so với người không tiêu thụ caffeine. Tuy nhiên, bằng chứng hiện nay vẫn chưa đủ mạnh để coi caffeine là phương pháp điều trị rối loạn cương dương.

Uống quá nhiều cà phê là điều nam giới cần tránh

Uống quá nhiều cà phê là điều nam giới cần tránh (Ảnh minh họa).

Theo Bệnh viện Đa khoa Medlatec, khi lượng cà phê tiêu thụ vượt quá mức hợp lý, những lợi ích tiềm năng có thể bị thay thế bằng các tác động bất lợi.

Cụ thể, tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể làm giảm số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng, đồng thời làm tăng nguy cơ xuất hiện tinh trùng dị dạng. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, đặc biệt ở những người vốn đã có chất lượng tinh trùng không tốt.

Một vấn đề khác là ảnh hưởng đến hormone testosterone, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất tinh trùng. Uống quá nhiều cà phê có thể làm rối loạn quá trình sản xuất testosterone, từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản nam giới.

Theo Very Well Health, tác động của caffeine lên testosterone phụ thuộc vào liều lượng. Một số nghiên cứu ghi nhận lượng caffeine dưới 400 mg mỗi ngày có thể làm testosterone tăng nhẹ trong một số điều kiện nhất định, đặc biệt khi kết hợp với tập luyện. Ngược lại, lượng trên 400 mg mỗi ngày có xu hướng liên quan đến sự suy giảm testosterone, dù mức ảnh hưởng được đánh giá là không lớn và chỉ mang tính tạm thời.

Ngoài vấn đề nội tiết, sử dụng quá nhiều caffeine còn có thể gây bồn chồn, lo âu, tim đập nhanh, mất ngủ, tăng huyết áp hoặc rối loạn tiêu hóa. Riêng mất ngủ kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất testosterone và tinh trùng.

Nhìn chung, cà phê có thể có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với chất lượng tinh trùng và sức khỏe sinh sản nam giới. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tiêu thụ. Tiêu thụ ở mức vừa phải có thể mang lại lợi ích, nhưng tiêu thụ quá mức có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng.

Lam Chi

Nguồn: Very Well Health, Bệnh viện Đa khoa Medlatec