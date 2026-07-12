Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm ngay điều này để biết CCCD có đang bị lộ thông tin hay không

| | Sống

Làm ngay điều này để biết CCCD có đang bị lộ thông tin hay không

Bị lộ thông tin căn cước công dân (CCCD) tiềm ẩn nhiều rủi ro. Làm thế nào để kiểm tra liệu thông tin căn cước công dân bị người khác lợi dụng?

Nhiều nguyên nhân khiến bạn bị lộ số căn cước công dân (CCCD), đơn cử như khi đăng ký tài khoản trực tuyến, vay tiền hoặc mua sắm trả góp... Ngoài ra, khi nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan hoặc công ty, thông tin của bạn có thể bị sao chép nếu nhân viên không tuân thủ quy trình bảo mật. Ngoài ra, trong các trường hợp rủi ro như bạn bị mất CCCD hoặc rớt bóp, ví, nguy cơ kẻ gian lợi dụng thông tin để mở tài khoản, đăng ký SIM hoặc thực hiện giao dịch là rất cao. Do đó, việc kiểm tra số căn cước công dân của bạn có đang bị lợi dụng hay không là điều cần thiết để tránh các rắc rối không đáng có.

Làm ngay điều này để biết CCCD có đang bị lộ thông tin hay không- Ảnh 1.

Theo Luật Viễn thông, từ 1/7/2024, các thuê bao sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số điện thoại mình đã đăng ký sử dụng với nhà mạng.

Do đó, việc kiểm tra các SIM điện thoại được đăng ký bằng số căn cước công dân cũng rất quan trọng, bởi đây là phương thức thường được kẻ gian lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Để thực hiện, bạn hãy soạn tin theo cú pháp TTTB và gửi đến 1414 (miễn phí). Chờ một lát, hệ thống sẽ trả thông tin về các số điện thoại đã đăng ký bằng số căn cước công dân của bạn. Nếu phát hiện số lạ mà bạn không sử dụng, cần liên hệ ngay với nhà mạng để hủy số hoặc điều tra kỹ hơn.

Làm ngay điều này để biết CCCD có đang bị lộ thông tin hay không- Ảnh 2.

Ngoài ra, bạn cũng có thể Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) tại địa chỉ https://cic.gov.vn để tra cứu lịch sử tín dụng.

Chỉ cần đăng ký tài khoản bằng số căn cước công dân và thông tin cá nhân, người dùng sẽ kiểm tra được có khoản vay hoặc thẻ tín dụng nào đứng tên mình mà mình chưa từng đăng ký hay không. Nếu phát hiện các khoản vay lạ, bạn nên liên hệ ngay với ngân hàng để báo cáo và yêu cầu hỗ trợ.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin, bạn không nên chần chừ mà hãy đến ngay cơ quan công an để trình báo. Cung cấp đầy đủ các bằng chứng như thông báo từ ngân hàng, tin nhắn đáng ngờ hoặc các tài liệu liên quan để hỗ trợ quá trình điều tra.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
CCCD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện 1 trường liên cấp “view biển” ở ngay Hà Nội, gần trường Đại học VinUni: Quy mô 20.000m2, được đầu tư gần 400 tỷ đồng, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế

Phát hiện 1 trường liên cấp “view biển” ở ngay Hà Nội, gần trường Đại học VinUni: Quy mô 20.000m2, được đầu tư gần 400 tỷ đồng, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Nổi bật

Từ năm nay 2026, Việt Nam chính thức dạy thêm một ngoại ngữ mới, bắt đầu tại các địa phương sau

Từ năm nay 2026, Việt Nam chính thức dạy thêm một ngoại ngữ mới, bắt đầu tại các địa phương sau Nổi bật

"Làm sao mang 1 cốc nước đầy đi 100m mà không đổ một giọt?" - Dàn học bá nghĩ đủ cách, bác lao công chỉ nói 3 chữ

"Làm sao mang 1 cốc nước đầy đi 100m mà không đổ một giọt?" - Dàn học bá nghĩ đủ cách, bác lao công chỉ nói 3 chữ

11:11 , 12/07/2026
Bài toán mầm non khiến người cha tiến sĩ vò đầu bứt tóc hơn nửa tiếng: "Tôi không hiểu người ra đề muốn gì?"

Bài toán mầm non khiến người cha tiến sĩ vò đầu bứt tóc hơn nửa tiếng: "Tôi không hiểu người ra đề muốn gì?"

10:53 , 12/07/2026
Loại củ mọc mầm chứa độc tố "ẩn mình" trong căn bếp, nhiều người vẫn vô tư ăn

Loại củ mọc mầm chứa độc tố "ẩn mình" trong căn bếp, nhiều người vẫn vô tư ăn

10:27 , 12/07/2026
Bảng chi tiêu của người làm ở Hà Nội, sống ở quê: Tốn 2,5 triệu tiền xe khách nhưng tiết kiệm được 10 triệu/tháng

Bảng chi tiêu của người làm ở Hà Nội, sống ở quê: Tốn 2,5 triệu tiền xe khách nhưng tiết kiệm được 10 triệu/tháng

10:05 , 12/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên