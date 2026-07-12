Bài toán mầm non khiến người cha tiến sĩ vò đầu bứt tóc hơn nửa tiếng: "Tôi không hiểu người ra đề muốn gì?"

Một bài tập tưởng chừng rất đơn giản trong sách của trẻ mầm non từng khiến cả nhóm phụ huynh của một lớp học tại Trung Quốc "dậy sóng". Điều đáng nói là không chỉ các ông bố bà mẹ thông thường bó tay mà ngay cả một người cha có bằng tiến sĩ cũng phải thừa nhận bất lực.

Theo Sohu, mọi chuyện bắt đầu khi một phụ huynh đăng hình bài tập trong sách của con và cầu cứu cả nhóm. Đề bài ghi: "Trước mặt con hổ có 5 cái hang, mỗi cái hang đều có một con cừu. Vậy tại sao nó lại chui vào cái hang thứ hai?". Người mẹ cho biết mình đã suy nghĩ cả ngày nhưng vẫn không tìm ra lời giải, đành lên nhóm hỏi các phụ huynh khác xem có ai biết đáp án.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng loạt phản hồi. Hóa ra không chỉ một người "bó tay", mà gần như cả lớp đều không giải nổi câu đố này.

Đề bài ghi: "Trước mặt con hổ có 5 cái hang, mỗi cái hang đều có một con cừu. Vậy tại sao nó lại chui vào cái hang thứ hai?".

Nhiều phụ huynh bắt đầu đưa ra những đáp án theo suy luận của riêng mình. Người cho rằng con hổ đói nên vào đại một cái hang. Người khác nói đơn giản vì "hổ là chúa sơn lâm, muốn vào hang nào thì vào". Thậm chí có người hài hước cho rằng những con cừu ở các hang khác quá nhỏ nên con hổ không thèm ăn.

Tuy nhiên, không ai thực sự bị thuyết phục bởi bất kỳ lời giải nào. Một số phụ huynh còn tự giễu rằng có lẽ trình độ của mình còn... không bằng trẻ mẫu giáo.

Đỉnh điểm của cuộc thảo luận là khi một người cha có bằng tiến sĩ lên tiếng. Ông chia sẻ rằng đã ngồi nhìn đề hơn nửa tiếng nhưng vẫn không hiểu người ra đề muốn kiểm tra điều gì. Theo ông, đáp án nào nghe cũng có vẻ hợp lý, bởi câu hỏi không hề có một dữ kiện đủ để suy luận theo hướng duy nhất.

"Tôi chỉ muốn hỏi giáo viên, mục đích của câu hỏi này là gì? Trẻ có thể học được điều gì từ nó? Cảm giác như đề bài chỉ được tạo ra để làm khó phụ huynh", người cha viết. Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người trong nhóm.

Bài đăng sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc và tiếp tục gây tranh luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là dạng câu hỏi mở nhằm khuyến khích trẻ suy nghĩ sáng tạo, không nhất thiết phải có một đáp án duy nhất. Nếu giáo viên chấp nhận nhiều đáp án khác nhau và yêu cầu trẻ giải thích, thì bài tập có ý nghĩa. Ngược lại, nếu chỉ có một "đáp án đúng" mà không được nêu rõ tiêu chí, thì sự bối rối của các phụ huynh trong câu chuyện là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, không ít người lại cho rằng những câu hỏi thiếu dữ kiện như vậy rất dễ khiến phụ huynh và học sinh hiểu nhầm rằng luôn tồn tại một "đáp án đúng" nào đó.

Đến nay, bài toán này vẫn thường được nhắc lại như một ví dụ hài hước về những câu đố tưởng đơn giản nhưng có thể khiến cả phụ huynh bình thường lẫn người có học vị cao cũng phải "vò đầu bứt tóc".