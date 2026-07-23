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Khách đi máy bay Vietnam Airlines lưu ý: Từ bây giờ có thêm quyền lợi khi ký gửi hành lý tại sân bay Nội Bài

| | Lifestyle

Đây là bước tiến mới trong quá trình số hóa dịch vụ của hãng, giúp hành khách chủ động hơn và rút ngắn thời gian làm thủ tục trước chuyến bay.

Từ ngày 20/7, hành khách đi các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines tại Nhà ga T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài có thể tự làm thủ tục và tự ký gửi hành lý thông qua hệ thống kiosk tự động. Đây là bước tiến mới trong quá trình số hóa dịch vụ của hãng, giúp hành khách chủ động hơn và rút ngắn thời gian làm thủ tục trước chuyến bay.

Khách đi máy bay Vietnam Airlines lưu ý: Từ bây giờ có thêm quyền lợi khi ký gửi hành lý tại sân bay Nội Bài- Ảnh 1.

Ảnh: Vietnam Airlines

Theo đó, hệ thống kiosk được bố trí tại khu vực đảo A-B (quầy A01, A02) của Nhà ga T2. Thay vì xếp hàng tại quầy truyền thống, hành khách có thể tự thực hiện toàn bộ quy trình làm thủ tục, từ in thẻ lên máy bay, in thẻ hành lý đến tự ký gửi hành lý chỉ với vài thao tác.

Vietnam Airlines cho biết hành khách có thể tự làm thủ tục trong khoảng từ 6 giờ đến 60 phút trước giờ khởi hành và tự ký gửi hành lý từ 3 giờ đến 50 phút trước giờ bay. Việc mở rộng khung thời gian làm thủ tục giúp hành khách chủ động sắp xếp lịch trình, giảm thời gian chờ đợi tại sân bay.

Trong quá trình sử dụng hệ thống, đội ngũ nhân viên của Vietnam Airlines luôn túc trực để hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết. Sau khi hoàn tất việc ký gửi hành lý, hành khách có thể di chuyển thẳng đến khu vực xuất cảnh và dành thêm thời gian nghỉ ngơi, mua sắm hoặc sử dụng các tiện ích tại nhà ga trước giờ lên máy bay.

Khách đi máy bay Vietnam Airlines lưu ý: Từ bây giờ có thêm quyền lợi khi ký gửi hành lý tại sân bay Nội Bài- Ảnh 2.

Đội ngũ nhân viên của Vietnam Airlines luôn túc trực để hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết. Ảnh: Vietnam Airlines

Việc đưa vào vận hành hệ thống tự làm thủ tục và tự ký gửi hành lý tại Nội Bài tiếp tục đánh dấu nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm thuận tiện và hiện đại hơn cho hành khách.

Trước khi triển khai tại Nội Bài, Vietnam Airlines đã đưa dịch vụ tự làm thủ tục và tự ký gửi hành lý vào khai thác hiệu quả tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Phú Bài (Huế). Hãng cũng triển khai mô hình này tại nhiều cảng hàng không quốc tế lớn như Changi (Singapore), Frankfurt (Đức), Fukuoka và Nagoya (Nhật Bản), góp phần đồng bộ hóa trải nghiệm dịch vụ cho hành khách trên cả các đường bay trong nước và quốc tế.

Đinh Anh

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