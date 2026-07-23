Bỏ phố về quê, thay vì mua nhà mới, cô gái 27 tuổi dành tiền cải tạo ngôi nhà hơn 120 năm tuổi: Giá trị nhận về vượt xa khoản tiền đã bỏ ra

Từ bỏ công việc lương cao để đầu tư vào ngôi nhà cũ

Sau nhiều năm làm việc tại Thâm Quyến với mức thu nhập đáng mơ ước, He Yuexi (27 tuổi, quê Thành Đô, Trung Quốc) đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: nghỉ việc, trở về quê và dành toàn bộ thời gian để cải tạo ngôi nhà cổ của gia đình, được xây dựng từ năm 1903.

Theo cô, nếu mua một căn nhà mới, cô sẽ có thêm một nơi để ở. Nhưng nếu giữ lại ngôi nhà cũ, cô có thể gìn giữ ký ức của nhiều thế hệ, đồng thời tạo nên một không gian sống mang dấu ấn riêng mà khó có công trình mới nào thay thế được.

Đó cũng là khoản đầu tư mà cô tin sẽ mang lại giá trị lâu dài, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.

Không xây mới, không thuê nhà thiết kế để tiết kiệm chi phí

Khi bắt đầu cải tạo, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái ngói dột, cỏ dại phủ kín sân, hệ khung gỗ mục nát, cửa sổ chạm khắc có nguy cơ đổ sập.

Thay vì phá bỏ hoàn toàn, He Yuexi quyết định giữ lại tối đa phần kết cấu cũ.

Để giảm chi phí, cô không thuê đơn vị thiết kế mà tự lên ý tưởng, tự vẽ bản thiết kế, trực tiếp lựa chọn vật liệu và tìm đội thợ thi công. Từ cách bố trí không gian đến từng chi tiết nhỏ đều được cô theo sát.

Sau hơn ba tháng, ngôi nhà hơn 120 năm tuổi được hồi sinh với diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên nét mộc mạc vốn có.

Điều đặc biệt là thành quả ấy còn khiến nhiều người dân trong làng thay đổi suy nghĩ. Thay vì phá bỏ nhà cũ để xây mới, họ bắt đầu cân nhắc phương án cải tạo và gìn giữ những công trình mang giá trị lịch sử của gia đình.

Giá trị lớn nhất không nằm ở căn nhà mới

Điều khiến nhiều người yêu thích ngôi nhà không phải là sự sang trọng mà là cách nó hòa vào thiên nhiên.

Phía trước là những thửa ruộng bậc thang, phía sau là rừng tre xanh mướt. Bên trong vẫn giữ bố cục truyền thống của vùng Tây Tứ Xuyên với khoảng sân trung tâm, tường đất, mái ngói xanh và hệ dầm gỗ được gia cố thay vì thay thế.

Nội thất được lựa chọn theo phong cách tối giản với bàn ghế gỗ, vật liệu tự nhiên và rất ít đồ trang trí.

Mỗi sáng, He Yuexi đọc sách, làm đồ thủ công ngoài sân. Buổi chiều, cô pha trà, ngắm hoàng hôn hoặc trò chuyện cùng gia đình. Nhịp sống chậm rãi ấy chính là điều mà nhiều năm sống nơi thành phố không thể mang lại.

Những góc nhỏ gần như không tốn tiền nhưng đầy sức sống

Một trong những điểm nhấn thú vị nhất là chiếc chum đá cũ phủ đầy rêu trong sân.

Thay vì bỏ đi, He Yuexi tận dụng để làm bể cá mini. Cô lót đá núi lửa, rải sỏi nhặt từ suối, trồng nhiều loại cây thủy sinh rồi mới thả cá sau khi hệ sinh thái ổn định.

Không mất nhiều chi phí nhưng chiếc chum cũ lại trở thành góc được nhiều người yêu thích nhất trong khu vườn.

Bên cạnh đó, những bụi lan dại được mang từ trên núi về cũng được trồng trong các chậu gốm nhỏ, vừa tiết kiệm vừa tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Gian bếp cũ vẫn là trái tim của ngôi nhà

Trong quá trình cải tạo, căn bếp truyền thống được giữ nguyên.

Mỗi khi nấu ăn, làn khói nhẹ bay lên từ ống khói khiến khoảng sân trở nên ấm cúng hơn. Không gian ấy gợi nhớ những bữa cơm gia đình và ký ức tuổi thơ của nhiều người từng lớn lên ở vùng quê.

Phòng ngủ cũng được thiết kế đơn giản với giường gỗ, cửa sổ nhìn ra sân và màn chống muỗi vào mùa hè. Không có những tiện nghi đắt tiền, nhưng đổi lại là sự yên tĩnh hiếm có.

Vào mùa mưa, He Yuexi thích ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói. Đến mùa đông, cả gia đình quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm và trò chuyện.

Khoản đầu tư đáng giá nhất là chất lượng cuộc sống

Sau khi hoàn thành việc cải tạo, He Yuexi cho rằng điều cô nhận được không đơn thuần là một ngôi nhà đẹp hơn.

Đó là cảm giác được trở về, được sống gần gia đình, được gìn giữ những ký ức của nhiều thế hệ và tận hưởng một nhịp sống chậm giữa thiên nhiên.

Câu chuyện của cô cũng cho thấy, trong một số trường hợp, khoản đầu tư mang lại giá trị lớn nhất không phải là mua thêm tài sản mới, mà là biết nâng niu và phát huy giá trị của những gì mình đang sở hữu. Chính điều đó đã giúp cô nhận về nhiều hơn cả số tiền đã bỏ ra.