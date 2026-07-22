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4 cây quý ở bộ rễ, đẹp ở thân già: Một lần trồng, phúc trăm năm, 3 đời con cháu vẫn còn bóng mát để nhớ về

| | Lifestyle

Có những loài cây không chỉ lớn lên cùng ngôi nhà mà còn đủ sức đồng hành qua nhiều thế hệ, càng già càng mang vẻ đẹp không gì thay thế được.

Không phải loài cây nào cũng đẹp nhất khi còn non. Có những cây phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm để phô bày hết vẻ đẹp của bộ rễ, thân gỗ và tán lá. Theo thời gian, lớp vỏ ngày càng xù xì, bộ rễ nổi dần trên mặt đất, tán cây mở rộng thành một khoảng bóng mát rộng lớn. Chính những dấu ấn của tuổi tác ấy khiến chúng không chỉ trở thành điểm nhấn trong khu vườn mà còn là "chứng nhân" gắn bó với nhiều thế hệ trong một gia đình.

1. Cây me tây (muồng ngủ)

Me tây (Samanea saman), còn gọi là muồng ngủ, là một trong những loài cây có tán rộng bậc nhất ở vùng nhiệt đới. Khi trưởng thành, đường kính tán có thể lên tới vài chục mét, tạo thành khoảng bóng mát khổng lồ. Điều khiến me tây trở nên ấn tượng nằm ở phần gốc và bộ rễ nổi. Theo tuổi đời, các rễ lớn dần trồi lên khỏi mặt đất, uốn lượn như những dải điêu khắc tự nhiên, trong khi thân cây phát triển to, chắc khỏe với nhiều đường gân nổi rõ. Đây cũng là lý do những cây me tây cổ thụ thường xuất hiện trong các công viên, khuôn viên trường học hay những tuyến phố lớn. Không chỉ có dáng đẹp, me tây còn nổi tiếng với hiện tượng lá khép lại khi chiều tối hoặc trời mưa, vì vậy mới có tên gọi dân gian là "muồng ngủ".

2. Cây thị

Nhắc đến những loài cây sống lâu và giàu giá trị cảnh quan, thị luôn là cái tên đặc biệt. Đây là loài cây bản địa của Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á, có thể sống hàng trăm năm nếu được chăm sóc trong điều kiện phù hợp. Khi còn nhỏ, thị phát triển khá chậm, thân cây nhẵn và tán chưa rộng. Thế nhưng theo thời gian, lớp vỏ chuyển sang màu xám nâu với những đường nứt tự nhiên, thân ngày càng đồ sộ và bộ rễ bắt đầu nổi lên quanh gốc, tạo cảm giác vững chãi, cổ kính. Chính dáng vẻ ấy khiến nhiều cây thị cổ trở thành điểm nhấn trong đình làng, chùa cổ hay những ngôi nhà truyền thống. Mùa quả chín cũng là thời điểm thị mang một vẻ đẹp rất riêng. Những trái vàng óng thấp thoáng giữa tán lá xanh cùng hương thơm dịu nhẹ đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ người Việt, khiến loài cây này không chỉ có giá trị bóng mát mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

3. Lim xẹt (phượng vàng)

Lim xẹt (Peltophorum pterocarpum), còn được biết đến với tên gọi phượng vàng, là loài cây được trồng phổ biến tại nhiều đô thị nhờ khả năng tạo bóng mát và chịu nắng tốt. Khác với vẻ mềm mại khi còn non, lim xẹt càng lớn thân càng phát triển khỏe khoắn với lớp vỏ sần sùi, những rãnh nứt tự nhiên và bộ rễ bám chắc xuống đất. Khi kết hợp với tán lá rộng, cây tạo nên cảm giác bề thế nhưng vẫn thanh thoát. Đến mùa nở hoa, hàng nghìn bông hoa nhỏ màu vàng óng phủ kín đầu cành, khiến cả tán cây bừng sáng như được dát nắng. Sau mùa hoa, những chùm quả dẹt màu nâu đồng tiếp tục tạo thêm điểm nhấn cho cây, giúp lim xẹt giữ được giá trị cảnh quan gần như quanh năm.

4. Cây dầu rái

Nếu nói về những loài cây có tuổi thọ và kích thước ấn tượng ở Việt Nam thì khó có thể bỏ qua dầu rái (Dipterocarpus alatus). Trong điều kiện tự nhiên, cây có thể cao trên 40 mét và sống rất lâu, nhiều cá thể được ghi nhận có tuổi đời hàng trăm năm. Điểm cuốn hút nhất của dầu rái nằm ở phần thân thẳng lớn, gốc bè rộng và hệ rễ khỏe giúp cây đứng vững trước mưa bão. Theo thời gian, thân cây xuất hiện nhiều đường nứt dọc tự nhiên, lớp vỏ trở nên thô ráp, tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ hiếm loài nào có được. Ngày nay, không ít cây dầu rái cổ thụ đã trở thành cây di sản hoặc biểu tượng cảnh quan tại nhiều địa phương. Dưới những tán cây ấy, nhiều thế hệ đã lớn lên, để rồi mỗi khi trở về vẫn dễ dàng nhận ra "bóng cây năm cũ" giữa bao đổi thay của thời gian.

Theo Thư Hân

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
cây quý

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