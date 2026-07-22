Con người thật của Shakira

Suốt hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Shakira không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng, những màn trình diễn bùng nổ hay loạt hit làm nên lịch sử như Waka Waka, Hips Don't Lie hay La La La, mà còn nhiều lần được đồng nghiệp và người hâm mộ nhắc đến như một nghệ sĩ có cách đối xử vô cùng tử tế với những người làm việc cùng mình. Mới đây, câu chuyện phía sau sân khấu halftime show đầu tiên trong lịch sử chung kết FIFA World Cup giữa Shakira và 1 nữ vũ công, đã khiến công chúng thêm một lần nữa nhìn thấy "con người thật" không điểm chê của nữ ca sĩ Colombia. Điều đáng nói, tất cả bắt nguồn từ một lời động viên cách đây 4 năm của Shakira dành cho 1 cô gái.

Theo tờ Daily Mail, trong hàng chục vũ công xuất hiện cùng Shakira trong tiết mục Dai Dai tại halftime show World Cup 2026 có một gương mặt đặc biệt mang tên Shayna-Renee Wheatley. Ít ai biết rằng vào năm 2022, Shayna từng là thí sinh của chương trình Dancing With Myself - nơi Shakira đảm nhận vai trò giám khảo. Dù đi đến tận đêm chung kết, Shayna không thể giành ngôi quán quân. Với nhiều người, đó có thể là dấu chấm hết cho một giấc mơ. Nhưng với Shakira thì không. Sau phần thi cuối cùng, nữ ca sĩ đã dành cho Shayna những lời nhận xét khiến đối phương nhớ suốt cuộc đời. Thay vì an ủi, Shakira nhìn thẳng vào Shayna và nói rằng: "Em hoàn toàn có thể trở thành vũ công của chị... hoặc của Beyoncé một ngày nào đó".

Câu chuyện của Shakira và nữ vũ công Shayna-Renee Wheatley phụ họa cho tiết mục của cô ở halftime show tại chung kết World Cup 2026 đang được chia sẻ rần rần. Ảnh: X.

Đó chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại trở thành động lực để Shayna tiếp tục theo đuổi con đường nhảy múa. Và 4 năm sau, Shayna-Renee Wheatley dưới sự động viên và hỗ trợ của Shakira đã trở thành vũ công nhảy phụ họa cho giọng ca sinh năm 1977, có cơ hội biểu diễn tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau buổi diễn tại halftime show, nữ vũ công đăng tải đoạn video ghép giữa khoảnh khắc Shakira động viên cô năm 2022 và hình ảnh hai người cùng biểu diễn tại World Cup.

Điều khiến câu chuyện này gây xúc động không phải vì Shakira trao cho Shayna một cơ hội đặc biệt. Thay vào đó, người hâm mộ cho rằng điều đáng quý nhất là Shakira luôn biết cách ghi nhận công sức của những người đứng sau, giúp nghệ sĩ có tiết mục trình diễn ấn tượng và tỏa sáng. Cô nhìn thấy tiềm năng của một thí sinh không chiến thắng, dành cho Shayna-Renee Wheatley sự công nhận năng lực đúng lúc thay vì những lời an ủi xã giao để làm đẹp hình ảnh. Chính câu nói tưởng chừng rất đơn giản lại trở thành động lực giúp một cô gái trẻ tiếp tục cố gắng suốt bốn năm. Đến khi hai người cùng đứng trên sân khấu World Cup, lời động viên năm nào đã trở thành hiện thực theo cách đẹp nhất. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là minh chứng cho thấy Shakira không chỉ là một ngôi sao hàng đầu, mà còn là người luôn biết cách truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ trẻ.

Lời động viên, sự công nhân tài năng, tin tưởng Shayna-Renee Wheatley có thể thành công của Shakira đã giúp nữ vũ công tiếp tục theo đuổi con đường nhảy múa và có cơ hội biểu diễn tại halftime show lần đầu tiên diễn ra trong lịch World Cup. Ảnh: Daily Mail.

Sinh năm 1977 tại Colombia, Shakira đã bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Sự nghiệp của cô là một bản danh sách dài những kỷ lục: hơn 80 triệu đĩa nhạc bán ra, 3 giải Grammy và 14 giải Latin Grammy. Nhắc đến Shakira, người ta nhắc đến sự đa tài khi cô có thể hát, nhảy, sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ.

Tuy nhiên, đỉnh cao âm nhạc mà Shakira để lại cho nhân loại chính là danh xưng "Nữ hoàng World Cup". Kể từ năm 2006, cô đã trở thành "linh hồn" của những kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm 2006, cả thế giới đã phải lắc hông theo giai điệu Hips Don't Lie của mỹ nhân này. Ca khúc Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010 không chỉ đơn thuần là một bài hát cổ động, mà nó đã vượt xa khỏi giới hạn của âm nhạc để trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và niềm vui nhân loại.

Nối tiếp chuỗi thành công, Shakira chiếm lĩnh World Cup 2014 với ca khúc sôi động hào hùng La La La . Đại hội bóng đá thế giới toàn cầu dường như đã kém phần sôi động khi Shakira không phát hành nhạc mới vào các kỳ năm 2018 và 2022. May mắn là đến năm 2026, nữ ca sĩ đã quay trở lại "giải cứu" World Cup với nhạc phẩm Dai Dai.

Shakira có sự nghiệp âm nhạc đồ sộ và gắn liền với giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: X

Về đời tư, khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Shakira chọn gắn kết cuộc đời mình với ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha Gerard Piqué. Họ từng được xem là cặp đôi đẹp của giới thể thao - giải trí. Hai người quen nhau khi quay MV Waka Waka - ca khúc chính thức của World Cup 2010, sau đó gắn bó suốt 12 năm và có với nhau 2 con trai Milan và Sasha.

Tuy nhiên, chuyện tình cổ tích kết thúc trong cay đắng khi Piqué bị phát hiện ngoại tình với Clara Chía Martí - một cô gái trẻ hơn anh rất nhiều - vào năm 2022 Shakira từng chia sẻ rằng cô biết tin bản thân bị phản bội ngay lúc cha mình đang nằm viện. Nữ ca sĩ đã phải trải qua những tháng ngày đau đớn, nhưng cũng từ chính "tro tàn" đó, cô đã tái sinh đầy ngoạn mục. Những bản hit vạch trần sự dối trá của tình cũ không chỉ giúp cô gặt hái thành công về thương mại mà còn khẳng định bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại: không bi lụy, mà mạnh mẽ và đầy tự trọng. Hiện tại, Shakira sống tại Miami (Mỹ) cùng hai con trai, còn Piqué đang tận hưởng cuộc sống mới bên bạn gái Clara Chía Martí và tránh xa mọi sự chú ý của công chúng.

Shakira - Piqué từng có chuyện tình đẹp như mơ nhưng kết thúc bằng sự phản bội. Ảnh: X.

Nguồn: Daily Mail