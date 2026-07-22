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Trấn Thành cầu cứu: "Ai đó giúp tôi"

| | Lifestyle

Động thái của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trấn Thành mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ một bài đăng đầy hài hước trên trang cá nhân sau khi xuất hiện trong một bảng xếp hạng về nhan sắc. Thay vì tỏ ra tự hào hay nghiêm túc, nam nghệ sĩ lại liên tục "tự dìm hàng" bằng những màn đối đáp dí dỏm đúng phong cách quen thuộc.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết: "Ê mấy bà! Ai bình chọn tui vậy? Tui mắc cười quá! Họ có nhầm lẫn gì không ta? Nhiều khi chỉ là 100 gương mặt đẹp nhất phường Thạnh Mỹ Lợi thôi không ta? Hay 100 gương mặt đẹp nhất thế giới… Vbiz thôi nhỉ? Chứ sao mà toàn thế giới được ta? Tui sượng chín người nãy giờ! Nó lạ lẫm quá!". Anh còn hài hước cầu cứu: "Somebody helps me! (dịch: Ai đó giúp tôi!)".

Trấn Thành bất ngờ khi anh được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người bật cười trước cách Trấn Thành liên tục đặt câu hỏi, vừa ngỡ ngàng vừa pha trò khi nhắc đến việc mình góp mặt trong danh sách này.

Không dừng lại ở đó, dưới phần bình luận, Trấn Thành tiếp tục tự trêu bản thân: "Hay họ đưa mình nhầm hạng mục ta: Top 100 tâm hồn đẹp nhất thế giới phải không? Còn đây là đùa thôi phải không? Somebody answers me? (dịch: Ai đó trả lời tôi?)".

Màn tung hứng của nam nghệ sĩ lập tức nhận được sự hưởng ứng từ bạn bè, đồng nghiệp. Đạo diễn Thái Dũng hài hước bình luận: "Em vote đó". Ngay lập tức, Trấn Thành đáp lại ngắn gọn nhưng đầy duyên: "Em điên à?", khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Trong khi đó, bà xã Hari Won cũng góp vui bằng câu bình luận hài hước: "Ai hại chồng tôi ra?". Sự xuất hiện của nữ ca sĩ càng làm phần bình luận trở nên sôi động, thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng.

Sự dí dỏm, duyên dáng của Trấn Thành luôn đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả

Nhiều khán giả nhận xét, chính sự hài hước, biết tự trêu bản thân và luôn mang đến năng lượng tích cực là điều giúp Trấn Thành giữ được sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Thời gian qua, Trấn Thành vẫn là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Bên cạnh vai trò MC, anh còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh với nhiều dự án đạt doanh thu cao, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình và hoạt động nghệ thuật.

Dù đạt nhiều thành công, nam nghệ sĩ vẫn giữ phong cách gần gũi, thường xuyên tương tác với người hâm mộ bằng những bài đăng dí dỏm, tạo nên hình ảnh thân thiện và giàu sức hút trên mạng xã hội.

Theo PV

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
trấn thành

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