"Cuối cùng ngày này cũng đến": Người tên Tây, Ban, Nha bất ngờ hưởng đặc quyền sau chung kết World Cup 2026

Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina đã diễn ra trong bầu không khí sôi động, thu hút sự theo dõi của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Cuộc đối đầu được đánh giá là cân tài cân sức khi cả hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng phong độ ấn tượng suốt giải đấu. Tuy nhiên, trái với dự đoán của không ít khán giả kỳ vọng Argentina sẽ bảo vệ ngôi vương, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng thuyết phục để chính thức lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Không chỉ người hâm mộ bóng đá sôi nổi ăn mừng, nhiều thương hiệu tại Việt Nam cũng nhanh chóng bắt nhịp không khí chiến thắng bằng những màn "đu trend" đầy sáng tạo.

Giữa không khí náo nhiệt đó, fanpage của nhà hàng Baoz Dimsum (TP.HCM) đăng tải thông báo hài hước: "Chúc mừng Tây Ban Nha vô địch. Miễn phí dimsum cho khách tên: Tây hoặc Ban hoặc Nha." Theo chương trình ưu đãi, những khách hàng có tên Tây, Ban hoặc Nha khi đến dùng bữa tại Baoz Dimsum sẽ được tặng miễn phí một phần xíu mại gạch cua. Để nhận ưu đãi, khách cần xuất trình CMND/CCCD, chia sẻ bài đăng ở chế độ công khai và chương trình chỉ áp dụng cho khách ăn tại chỗ trong 3 ngày từ 20 - 22/7/2026.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều cư dân mạng thích thú trước ý tưởng bắt trend của nhà hàng, song cũng không khỏi bật cười vì... điều kiện nhận quà quá khó.

Không ít người cho rằng ba cái tên Tây, Ban và Nha đều khá hiếm trong tiếng Việt nên khả năng "trúng ưu đãi" không nhiều. Trong khi đó, những cư dân mạng may mắn sở hữu một trong ba cái tên này lại hào hứng vì cuối cùng cũng có dịp được "đu trend".

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện dưới bài đăng như:

"Em ở nhà mọi người kêu Khoai Tây thì có được không ạ?"

"Trần Khánh Nha, rốt cuộc thì cũng được đu trend với người ta rồi. Baoz Dimsum thật tuyệt vời."

"Không phải tên đó nhưng dẫn thằng bạn tên đó đi cùng có được ăn ké không shop? Cụ thể là Khương Tử Nha."

"Dạ em tên Như, Như với Nha phát âm cũng hơi giống, có được không ạ?"

"Được đó, tôi tên Ban nè, tối mai qua nhé. Xin hỏi áp dụng chi nhánh nào vậy?"

"Thắc mắc ba mẹ đặt tên Tây cho mình, cuối cùng ngày này cũng đã đến."

"Hên Argentina không vô địch chứ không kiếm tên Ắc, Hen, Ti, Na còn vất vả hơn."

Theo chương trình ưu đãi, những khách hàng có tên Tây, Ban hoặc Nha khi đến dùng bữa tại Baoz Dimsum sẽ được tặng miễn phí một phần xíu mại gạch cua. Ảnh minh họa: Baoz Dimsum

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Baoz Dimsum cho biết hiện lượng khách đến nhận ưu đãi vẫn chưa nhiều. "Có hai chi nhánh báo là chưa có ai mang tên Tây, Ban hoặc Nha đến hưởng ứng. Còn một chi nhánh thì có vài trường hợp, nhưng vì nhân sự mới đi du lịch về nên cũng chưa thống kê được số lượng cụ thể", đại diện nhà hàng chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, sau khi Argentina về nhì, Chicken Plus Việt Nam cũng nhanh chóng đăng tải bài viết hài hước trên Threads: "Chia buồn Argentina thất bại trong trận chung kết, miễn phí nửa con gà cho khách hàng tên: Ắc, Hen, Ti, Na."

Chicken Plus Việt Nam cho biết sẽ miễn phí 1 gà nửa con cho khách hàng tên: Ắc, Hen, Ti, Na. Ảnh minh họa

Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 8.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận. Bên dưới, nhiều cư dân mạng tên Ti và Na còn hài hước chụp ảnh căn cước công dân hoặc giấy tờ cá nhân để "ứng tuyển" nhận ưu đãi, tạo nên màn tương tác sôi nổi trên mạng xã hội.

Có thể thấy, không khí World Cup 2026 không chỉ lan tỏa trên sân cỏ mà còn trở thành chất liệu để nhiều thương hiệu Việt triển khai các chiến dịch marketing theo thời gian thực (real-time marketing). Những chương trình ưu đãi gắn với kết quả trận đấu, tên gọi đội tuyển hay cầu thủ vừa tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội, vừa giúp các thương hiệu tiếp cận thêm nhiều khách hàng.

Thực tế, ngay trước trận chung kết, hàng loạt thương hiệu đồ ăn, đồ uống tại Việt Nam cũng đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi, mở cửa xuyên đêm hoặc hoạt động 24/24 để phục vụ người hâm mộ theo dõi trận đấu. Nhiều cái tên như Highlands Coffee, Katinat, Nyna Coffee... đều tận dụng sức nóng của World Cup để thu hút khách hàng, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời thực.