Bằng Kiều đón hạnh phúc tuổi 53 bên vợ cũ và bạn bè ở Mỹ

Mới đây, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ clip quay cảnh Bằng Kiều đón sinh nhật tuổi 53 bên bạn bè, người thân và gia đình tại Mỹ.



Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hôm nay, các thành viên trong Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh tụ họp tại nhà Bà Nội (mẹ ruột Bằng Kiều) để mừng sinh nhật muộn của ông bạn Bằng Kiều.

Bà Nội trổ tài nấu món bún "danh bất hư truyền" mà dân Hà Nội vẫn hay gọi vui là "bún chửi" để đãi cả nhà. Nghe tên thì có vẻ hơi "đáng sợ", nhưng không khí hôm nay lại hoàn toàn ngược lại: ấm áp, rộn ràng và đầy ắp tiếng cười.

Đôi khi hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần một tô bún nóng hổi, những người thân quen ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, cười đùa… vậy là đủ để tạo nên một ngày thật đáng nhớ".

Trong đoạn clip, Bằng Kiều tỏ ra vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện khi được thổi nến sinh nhật bên cạnh đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, vợ cũ, mẹ ruột, mẹ vợ cũ và các con trai.

Danh hài Thúy Nga nói: "Năm nay sinh nhật anh Bằng Kiều rất đông vui, hiếm khi anh Kiều tổ chức sinh nhật ở bên Mỹ này. Bà Nội quyết định nấu bún chửi đậm chất Hà Nội để đãi con cháu nhưng chắc nấu xong mệt quá nên nãy giờ vào đây chưa thấy bà chửi phát nào. Chúc anh Bằng Kiều luôn được khán giả yêu thương, nhiều show và ngày càng dài hơn, cao hơn".

Diễn viên Trương Minh Cường bày tỏ: "Chúc anh Bằng Kiều sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe và năm nào cũng đón một sinh nhật lớn thế này".

Ca sĩ Ngọc Anh nói: "Em chỉ chúc anh Kiều sức khỏe. Cứ mạnh khỏe là được rồi, không có sức khỏe là không bay show nổi đâu chứ chưa nói đến hát. Cả gia đình ở đây ai cũng thương anh Kiều và Bà Nội.

Hôm nay phải cảm ơn Bà Nội đã nấu bún chửi đãi con cháu, nói là bún chửi nhưng thực ra là bún thương vì bà nấu rất ngon, ăn xong là thấy thương bà. Nói đúng ra đây là món bún dọc mùng Ngô Sĩ Liên. Ở bên Mỹ này nhiều người chưa được ăn món bún dọc mùng này bao giờ, giờ mới được ăn. Nếu không có Bà Nội thì khó mà được ăn món này".