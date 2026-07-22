6 thiết kế nhà bếp "dành cho người lười" nhưng cực kỳ đáng làm: Giảm thời gian dọn dẹp, nấu ăn cũng nhàn hơn

Nhà bếp là khu vực được sử dụng nhiều nhất trong mỗi gia đình. Chỉ cần một vài lựa chọn chưa hợp lý khi thi công, bạn có thể phải dành thêm hàng chục phút mỗi ngày để lau chùi, vệ sinh hoặc xử lý những góc tích tụ dầu mỡ.

Trong khi đó, chỉ cần thay đổi một số chi tiết nhỏ ngay từ đầu, căn bếp có thể trở nên sạch sẽ, gọn gàng và dễ sử dụng hơn rất nhiều.

1. Thay gạch ốp bằng tấm ốp men khổ lớn

Nhiều gia đình vẫn lựa chọn gạch men truyền thống để ốp tường bếp. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của phương án này nằm ở các đường ron gạch.

Sau một thời gian sử dụng, dầu mỡ, bụi bẩn và hơi nước dễ bám vào các khe ron, khiến khu vực này nhanh xuống màu và khó vệ sinh.

Một giải pháp đang được nhiều gia đình lựa chọn là sử dụng tấm ốp men hoặc tấm ốp khổ lớn. Bề mặt gần như liền mạch, ít khe nối nên dầu mỡ không có chỗ bám lại.

Chỉ cần dùng khăn ẩm lau nhẹ, phần lớn vết bẩn sẽ được làm sạch nhanh chóng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian vệ sinh sau mỗi bữa nấu.

2. Chọn cánh tủ bếp bề mặt bóng thay vì nhám

Cửa tủ bếp ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Các mẫu cánh tủ phủ bóng thường có bề mặt nhẵn, hạn chế bám dầu mỡ và dễ lau sạch bằng khăn mềm.

Trong khi đó, các bề mặt nhám, giả da hoặc phủ mờ tuy tạo cảm giác sang trọng nhưng thường dễ giữ bụi, dấu vân tay và các vết dầu, khiến việc vệ sinh mất nhiều công sức hơn.

Nếu ưu tiên tính thực dụng, cánh tủ phủ bóng vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

3. Hạn chế lắp gờ chắn nước phía sau mặt bếp

Trước đây, nhiều căn bếp đều có một gờ chắn nước nhỏ chạy dọc phía sau mặt bàn với mục đích ngăn nước chảy xuống khe tường.

Tuy nhiên, trên thực tế, chính vị trí tiếp giáp này lại trở thành nơi tích tụ cặn bẩn, dầu mỡ và nấm mốc nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Hiện nay, nhiều đơn vị thi công lựa chọn giải pháp lắp mặt bàn sát tường, xử lý khe tiếp giáp bằng keo chuyên dụng hoặc thi công liền mạch để hạn chế tối đa các góc chết.

Thiết kế này giúp tổng thể căn bếp gọn gàng hơn và việc lau chùi cũng thuận tiện hơn.

4. Dành chỗ cho máy rửa bát ngay từ khi thiết kế

Máy rửa bát từng được xem là thiết bị xa xỉ, nhưng ngày càng trở thành món đồ gia dụng được nhiều gia đình đánh giá cao.

Không chỉ giảm thời gian rửa bát mỗi ngày, máy còn giúp hạn chế tiếp xúc với nước rửa chén, đặc biệt hữu ích với những gia đình đông người hoặc thường xuyên nấu ăn.

Quan trọng hơn, nếu có ý định sử dụng, nên bố trí vị trí lắp đặt ngay từ khi thiết kế hệ tủ bếp để đảm bảo hệ thống cấp - thoát nước và kích thước phù hợp.

Việc lắp bổ sung sau này thường tốn kém và phức tạp hơn nhiều.

5. Lắp quạt trần hoặc quạt làm mát chuyên dụng cho bếp

Nấu ăn vào mùa hè luôn là thử thách, nhất là với những căn bếp kín.

Thay vì đặt quạt cây dưới sàn - vốn chiếm diện tích và dễ làm luồng gió ảnh hưởng đến việc nấu nướng - nhiều gia đình chuyển sang sử dụng quạt trần mini hoặc quạt làm mát gắn trần dành riêng cho khu vực bếp.

Loại quạt này giúp lưu thông không khí tốt hơn, giảm cảm giác nóng bức mà vẫn giữ không gian gọn gàng.

Nếu kết hợp cùng máy hút mùi hiệu quả, trải nghiệm nấu ăn sẽ dễ chịu hơn đáng kể.

6. Chọn mặt bàn bếp phù hợp với nhu cầu sử dụng

Mặt bàn bếp là nơi tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao, dao kéo, dầu mỡ và nước mỗi ngày.

Hiện nay, ba vật liệu phổ biến gồm đá thạch anh, đá nung kết và thép không gỉ.

Nếu ưu tiên cân bằng giữa chi phí và độ bền, đá thạch anh chất lượng tốt vẫn là lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến nghị vì có khả năng chống trầy xước và chịu lực khá tốt.

Trong khi đó, thép không gỉ nổi bật ở khả năng vệ sinh nhanh, gần như không lo bám màu hay dầu mỡ, phù hợp với những gia đình đề cao tính thực dụng.

Riêng đá nung kết có tính thẩm mỹ cao nhưng cần lựa chọn sản phẩm chất lượng và thi công đúng kỹ thuật để hạn chế nguy cơ nứt vỡ hoặc xuống cấp trong quá trình sử dụng.

Không cần bếp đắt tiền, chỉ cần thiết kế đúng

Một căn bếp tiện nghi không nhất thiết phải sử dụng toàn vật liệu đắt đỏ hay thiết bị cao cấp.

Nhiều khi, chỉ cần lựa chọn đúng chất liệu, giảm các chi tiết dễ bám bẩn và đầu tư vào những thiết bị thực sự phục vụ việc nấu nướng hằng ngày là đã có thể tiết kiệm đáng kể thời gian dọn dẹp.

Nếu đang chuẩn bị cải tạo nhà, bạn có thể cân nhắc những thiết kế trên để sở hữu một căn bếp vừa đẹp, vừa dễ vệ sinh và sử dụng thoải mái trong nhiều năm.