Sau World Cup 2026, đội bóng Premier League nào thiệt hại nặng nhất?

Khi số phút thi đấu chưa nói lên tất cả

Không phải ngẫu nhiên mà Premier League luôn được xem là giải đấu chịu tác động mạnh nhất sau các kỳ World Cup. Với vị thế giải vô địch quốc gia quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, bất kỳ giải đấu lớn nào của FIFA cũng để lại những dấu vết rõ rệt lên công tác chuẩn bị mùa bóng mới của các CLB Anh.

World Cup 2026 càng khiến vấn đề ấy trở nên đáng chú ý hơn. Giải đấu kéo dài gần 6 tuần, có quy mô 48 đội tuyển và số trận nhiều nhất lịch sử. Hơn 150 cầu thủ đang thi đấu tại Premier League góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều đó đồng nghĩa các CLB Anh một lần nữa trở thành những người phải thanh toán phần “hóa đơn” còn lại sau bữa tiệc bóng đá toàn cầu.

Nhìn vào số lượng cầu thủ và số phút thi đấu, Man City là đội nổi bật nhất. Nhà cựu vô địch Premier League có tới 16 cầu thủ dự World Cup, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác tại Ngoại hạng Anh. Tổng số phút thi đấu của các cầu thủ City lên tới 5.595 phút, bỏ xa Arsenal ở vị trí tiếp theo với 4.224 phút, trong khi Tottenham đứng thứ ba với 3.318 phút.

Rodri là đại diện tiêu biểu nhất của Man Xanh. Tiền vệ người Tây Ban Nha đá chính toàn bộ hành trình vô địch của La Roja, thi đấu 726 phút và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Bên cạnh Rodri, các cầu thủ Man City như Marc Guehi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson (Anh) hay Rayan Cherki (Pháp) cũng đều tiến rất sâu tại World Cup 2026.

Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng vận hành theo những phép cộng đơn giản. Một cầu thủ thi đấu nhiều chưa chắc đã là vấn đề lớn nhất. Điều khiến các HLV lo ngại hơn thường nằm ở những chấn thương phát sinh hoặc sự gián đoạn trong quá trình chuẩn bị mùa giải.

Chính vì vậy, Man City lại không phải đội chịu tác động nặng nề nhất nếu xét tổng thể. Dù đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho World Cup , đội bóng của HLV Enzo Maresca gần như tránh được những tổn thất nghiêm trọng về nhân sự. Phần lớn các tuyển thủ trở về trong tình trạng thể lực được kiểm soát, giúp ban huấn luyện City yên tâm chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Sự khác biệt ấy cho thấy khoảng cách giữa "mệt mỏi" và "tổn thất". Một đội bóng có thể mất hàng nghìn phút thi đấu của cầu thủ tại World Cup, nhưng nếu những trụ cột vẫn khỏe mạnh, thiệt hại thực tế đôi khi thấp hơn nhiều so với một đối thủ chỉ mất vài cầu thủ nhưng lại mất đúng những mắt xích không thể thay thế.

Arsenal, Aston Villa và Man United trước những dấu hỏi

Theo chỉ số tác động tổng hợp, kết hợp số cầu thủ tham dự, số phút thi đấu, mức độ chấn thương và thời điểm cầu thủ rời giải, Arsenal mới là đội bị ảnh hưởng nhiều nhất sau World Cup 2026.

Đó không phải kết quả quá bất ngờ. Arsenal có 13 cầu thủ dự World Cup, trong đó nhiều người là trụ cột ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trung vệ William Saliba gặp vấn đề ở lưng trong trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha. Các tiền vệ Bukayo Saka và Declan Rice cũng trải qua những thời điểm không đạt thể trạng tốt nhất trong giải đấu.

Điều khiến Arsenal dễ tổn thương hơn Man City nằm ở cấu trúc đội hình. Man Xanh đã xây dựng được một tập thể có chiều sâu đặc biệt, nơi sự vắng mặt của một cá nhân hiếm khi làm thay đổi toàn bộ hệ thống. Arsenal, dù vừa giành chức vô địch Premier League, vẫn chưa đạt được độ dày lực lượng như thế. Vì vậy, bất kỳ sự suy giảm thể lực hay chấn thương nào của Saliba, Rice hay Saka đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền.

Trung vệ Saliba của Arsenal gặp chấn thương lưng khi cùng đội tuyển Pháp thi đấu với Tây Ban Nha.

Cũng gánh chịu những thiệt hại lớn như Arsenal là Aston Villa. Họ có thủ thành Emiliano Martinez là cầu thủ Premier League thi đấu nhiều nhất tại World Cup 2026 với 810 phút trong màu áo Argentina, bao gồm cả 4 hiệp phụ. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của ông thầy Unai Emery không nằm ở thủ môn số một của mình mà là trường hợp Amadou Onana.

Tiền vệ người Bỉ dính chấn thương dây chằng chéo trước, một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất trong bóng đá hiện đại. Thời gian hồi phục thường kéo dài từ 6 đến 9 tháng, đồng nghĩa Aston Villa có thể mất anh trong phần lớn mùa giải.

Man United cũng ở trong tình cảnh không mấy dễ chịu. Tiền vệ phòng ngự Manuel Ugarte gặp chấn thương trước khi Uruguay bị loại từ vòng bảng. Còn tiền vệ Youri Tielemans - người vừa chuyển từ Aston Villa sang Man United - đang chấn thương gân kheo vốn khiến anh phải bỏ lỡ trận thua của Bỉ trước Tây Ban Nha ở tứ kết.

Những hệ lụy ẩn và nỗi lo ở chặng xuất phát

Một hệ quả khác của World Cup 2026 ít được nhắc tới nhưng không kém phần quan trọng là thời gian nghỉ ngơi bắt buộc.

Theo quy định của FIFA, các cầu thủ phải được nghỉ tối thiểu 3 tuần sau giải đấu trước khi trở lại làm việc cùng CLB. Điều đó đồng nghĩa những người vào tới bán kết, chung kết hoặc tranh hạng ba sẽ hội quân muộn hơn đáng kể so với phần còn lại của đội bóng.

Trong bối cảnh Premier League sẽ khởi tranh chỉ hơn một tháng sau trận chung kết World Cup , nhiều HLV gần như không có đủ thời gian để làm việc với lực lượng mạnh nhất trong giai đoạn tiền mùa giải. Đây là tổn thất không xuất hiện trên bảng thống kê chấn thương nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng chuẩn bị.

Tiền vệ người Bỉ, Onana gặp chấn thương dây chằng chéo trước khi thi đấu ở World Cup 2026.

Giai đoạn tiền mùa giải không chỉ là những buổi tập thể lực. Đó là thời gian để các HLV thử nghiệm chiến thuật, xây dựng sự ăn ý giữa các tuyến và giúp những tân binh hòa nhập với môi trường mới. Mỗi ngày vắng mặt của một tuyển thủ quốc gia đều khiến quá trình ấy bị rút ngắn.

Ở chiều ngược lại, một số đội bóng đang âm thầm hưởng lợi từ hoàn cảnh này. Coventry là CLB duy nhất không có cầu thủ nào dự World Cup, đồng nghĩa Frank Lampard có trong tay toàn bộ lực lượng ngay từ ngày đầu chuẩn bị mùa giải. Hull City, Ipswich Town, Bournemouth, Nottingham Forest hay Brighton cũng nằm trong nhóm ít bị ảnh hưởng nhất.

Lợi thế ấy chưa chắc đủ để giúp họ cạnh tranh với các ông lớn trong cả một mùa giải kéo dài 38 vòng đấu. Tuy nhiên, ở những vòng đấu đầu tiên, khi nhiều ngôi sao vẫn đang trong quá trình lấy lại thể trạng tốt nhất, khoảng cách giữa một đội bóng nhỏ được chuẩn bị đầy đủ và một đội bóng lớn chắp vá có thể hẹp hơn đáng kể so với thông thường.

World Cup từ lâu đã là niềm tự hào của bóng đá thế giới, nhưng với các CLB, đó cũng là một canh bạc không thể né tránh. Khi ánh đèn của ngày hội bóng đá ở New Jersey vừa tắt, cuộc đua tại Premier League đã bắt đầu, bằng một câu hỏi khác: đội bóng nào còn đủ nguyên vẹn để tăng tốc ngay từ vạch xuất phát, và đội bóng nào phải đảo lộn mọi kế hoạch vì đón những “thương binh” trở về từ giải đấu lớn nhất hành tinh?