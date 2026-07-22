Những ngày qua, ghi nhận một chiếc máy bay có "lý lịch" đáng chú ý gia nhập Sun PhuQuoc Airways

Sau ít ngày chính thức khai thác thương mại, chiếc Airbus A321neo mang số hiệu đăng ký VN-A927 đã nhanh chóng gia nhập mạng bay của Sun PhuQuoc Airways, trở thành tàu bay thứ 14 trong đội bay của hãng. Đáng chú ý, trước khi mang quốc tịch Việt Nam, chiếc máy bay này từng trải qua hành trình dịch chuyển qua nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới.

Theo thông tin được chia sẻ, ban đầu tàu bay được sản xuất để bàn giao cho tập đoàn AirAsia, tuy nhiên kế hoạch sau đó đã thay đổi. Đến tháng 9/2025, máy bay chính thức được Qatar Airways tiếp nhận với số hiệu A7-AJD, thực hiện chuyến bay chuyển từ nhà máy Airbus tại Hamburg (Đức) về Doha (Qatar), trước khi đưa vào khai thác thương mại từ cuối tháng 10/2025.

Chỉ ít lâu sau, vào tháng 11/2025, chiếc A321neo tiếp tục được Qatar Airways cho hãng hàng không IndiGo (Ấn Độ) thuê để khai thác. Sau khi kết thúc thời gian phục vụ tại thị trường Nam Á và được hoàn trả cho Qatar Airways vào tháng 6/2026, tàu bay được đổi sang số hiệu VN-A927 để chính thức gia nhập đội bay Sun PhuQuoc Airways trong tháng 7/2026.

Không chỉ sở hữu lịch sử khai thác đặc biệt, VN-A927 còn được trang bị cặp động cơ CFMI LEAP thế hệ mới, nổi bật với khả năng vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu. Máy bay hiện đã khoác lên mình bộ nhận diện thương hiệu mới của Sun PhuQuoc Airways và bắt đầu phục vụ hành khách trên các đường bay của hãng.

Sự xuất hiện của VN-A927 đánh dấu bước mở rộng đội bay của Sun PhuQuoc Airways trong giai đoạn tăng tốc. Bên cạnh các tàu bay Airbus A320 và A321 dự kiến tiếp tục được bàn giao trong thời gian tới, hãng cũng đang chuẩn bị tiếp nhận chiếc Airbus A330 thân rộng đầu tiên. Thời điểm chiếc A330 này hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài hiện vẫn thu hút nhiều sự quan tâm, với không ít dự đoán sẽ diễn ra trong tháng 9 tới.